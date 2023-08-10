Сына Михаила Ефремова привезли домой после падения с балкона: «Он еще будет сам ходить!»

Михаил и Николай Ефремовы в спектакле «Посадить дерево». 2020 год Фото: GLOBAL LOOK PRESS

31-летний Николай Ефремов приехал домой из московской больницы, где спасли ему жизнь. Сын актеров Евгении Добровольской и Михаила Ефремова проходил лечение 40 дней, молодого мужчину выписали в начале этой недели.

Николай Ефремов выпал с балкона своей московской квартиры на улице Пролетарской. Упал с третьего этажа глубокой ночью. Соседи спали и ничего не слышали, а жены с дочкой не было дома. Около пяти утра Ефремова обнаружил на земле под балконом многоквартирного дома случайный прохожий, который и вызвал «Скорую». Николай был в сознании и успел сообщить, что был дома один, упал случайно. Травмы Ефремов получил множественные и тяжелые: сложные переломы костей таза и правого бедра, перелом локтя, была большая кровопотеря из-за поврежденной артерии, огромная внутрибрюшная гематома. Из-за переломов и кровопотери развились серьезные осложнения. Мужчине сделали несколько экстренных и плановых операций, в реанимации он провел почти три недели. Последние три недели Николай проходил лечение в отделении травматологии и ортопедии.

Евгения Добровольская с женой и дочерью сына Николая Ефремова на премьере мультфильма. У актрисы хорошие отношения с невесткой. 2022 год. Фото — канал НТВ

Мама Николая Ефремова на звонки не отвечает, а папа отбывает наказание за ДТП со смертельным исходом, совершенное в состоянии алкогольного опьянения - в колонии общего режима. Но в киношных кругах обсуждают выписку Николая – так как многие после первых сообщений о ЧП переживали, что парень может остаться инвалидом из-за серьезных переломов костей таза и бедра. Однако позже появилась оптимистичная информация о том, что после реабилитационного лечения Ефремов сможет передвигаться самостоятельно. То, что мужчину вывезли на инвалидной коляске из больницы и то, что он ходит пока на костылях – все временно.

Продюсер Илья Саглиани рассказал KP.RU: «Выписали из больницы Колю Ефремова. Впереди его ждет реабилитация. Пока он передвигается на костылях, но мы верим и знаем, что он пойдет и все будет прекрасно у него. Нужно определенное время на восстановление здоровья, реабилитацию. Конечно, поддержка важна не только от знакомых. Мощной психологической поддержкой станут добрые слова от всех людей – без сплетен и домыслов. Уверен, что он полностью поправится и, спустя определенный срок, сможет реабилитироваться и вернуться к полноценной жизни».

Продюсер Илья Саглиани рассказал, что никто не сомневается — Николай справится со всеми проблемами и вернется и в кино, и в театр Фото: Личный архив

Как сообщается: плановая реабилитация Николая пройдет в городском медцентре, который будет посещать мужчина. Конечно, восстановление будет долгим, с профильными врачами, реабилитологами, психологом. Первичный процесс займет не менее полугода. Вероятно, что сопровождать Николая из дома до реабилитационного центра будет или жена, или кто-то из близких – пока он не сможет передвигаться сам. Возможно, что со временем мужчину отправят в специализированный подмосковный центр для прохождении программы по восстановлению.

Николай Ефремов - актер, окончил ГИТИС. Последний раз снимался в кино, играл в спектакле в 2020-м году. С начала пандемии артист сидел без работы, потому (по слухам) и начались его проблемы с алкоголем. Жена разговаривала с Ефремовым по телефону за несколько дней до ЧП - якобы Ефремов сообщил супруге, что не пил уже пять дней.