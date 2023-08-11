Анекдоты: Творческая профессия - это когда человек готов горы свернуть, лишь бы ни хрена не делать

- Скажи, Петров, почему профессор, отобрав шпаргалку, не выгнал тебя и даже поставил четверку?
- А за что меня выгонять? Шпаргалка-то была - всего две маленькие формулы на купюре в 500 евро!
* * *
- Штирлиц, вы знаете Тихонова? - неожиданно спросил Мюллер.
- Конечно, нет, - не растерялся Штирлиц.
* * *
Брак - это попытка вдвоем решить проблемы, которых один никогда бы не имел.
* * *
Тебе грустно, одиноко и нечем заняться?..
Приходи ко мне, постирай, приготовь, помой посуду!
* * *
Ярмарка. Цирковой силач выжимает из лимона стакан сока и объявляет:
- Если еще кто-нибудь выжмет каплю - получит от нашего цирка 1000 долларов!
Выходит плюгавый на вид мужичок и выжимает еще 2 стакана сока из того же лимона!
Цирковой спрашивает в полном изумлении:
- Кто вы? Тоже суператлет?
Мужичонка:
- Иванов я, из налоговой инспекции…
* * *
Для настоящего мужчины помощь по хозяйству означает поднять ноги, когда жена подметает.
Жена - домохозяйка?
* * *
В платной клинике. Доктор:
- После того как вы ударились головой, почувствовали ли какие-либо изменения с вашей памятью?
Пациент:
- Я протрезвел и вспомнил, что у меня нет ни страховки, ни денег на лечение.
Доктор:
- Так вы, голубчик, абсолютно здоровы!
* * *
Каждый ребенок знает, сколько примерно звездюлей стоит родительское «Не бойся, скажи правду, ничего тебе не будет».
* * *
Если очень долго смотреть на девушку, можно увидеть, как она выходит замуж.
* * *
Знаете ли вы, что каждый год с 31 декабря по 7 января русские отмечают священную неделю Вдрабадан?
* * *
Никогда не сдавайся! Позорься до конца.
* * *
Парадокс - современные женщины носят парики, красят волосы, накладывают фальшивые ресницы и ногти, делают коррекцию фигуры и подтяжку лица, вставляют силикон... И еще жалуются, что сейчас трудно встретить настоящего мужчину!
* * *
По ночам Мальвина смотрела одним глазом на звезды и вспоминала о том единственном поцелуе, который ей подарил Буратино...
* * *
Вася решил удивить маму. Позвонил ей и спросил, надела ли она шапку.
* * *
Шутить надо так, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно выбитые зубы.
* * *
Ученые в изумлении: у водителей маршруток правая рука растет в сторону салона.
* * *
Жить надо так, чтобы тобой гордились и психотерапевт, и стоматолог.