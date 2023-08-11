Анекдоты: Творческая профессия - это когда человек готов горы свернуть, лишь бы ни хрена не делать

- Скажи, Петров, почему профессор, отобрав шпаргалку, не выгнал тебя и даже поставил четверку?

- А за что меня выгонять? Шпаргалка-то была - всего две маленькие формулы на купюре в 500 евро!

* * *

- Штирлиц, вы знаете Тихонова? - неожиданно спросил Мюллер.

- Конечно, нет, - не растерялся Штирлиц.

* * *

Брак - это попытка вдвоем решить проблемы, которых один никогда бы не имел.

* * *

Тебе грустно, одиноко и нечем заняться?..

Приходи ко мне, постирай, приготовь, помой посуду!

* * *

Ярмарка. Цирковой силач выжимает из лимона стакан сока и объявляет:

- Если еще кто-нибудь выжмет каплю - получит от нашего цирка 1000 долларов!

Выходит плюгавый на вид мужичок и выжимает еще 2 стакана сока из того же лимона!

Цирковой спрашивает в полном изумлении:

- Кто вы? Тоже суператлет?

Мужичонка:

- Иванов я, из налоговой инспекции…

* * *

Для настоящего мужчины помощь по хозяйству означает поднять ноги, когда жена подметает.

Жена - домохозяйка?

* * *

В платной клинике. Доктор:

- После того как вы ударились головой, почувствовали ли какие-либо изменения с вашей памятью?

Пациент:

- Я протрезвел и вспомнил, что у меня нет ни страховки, ни денег на лечение.

Доктор:

- Так вы, голубчик, абсолютно здоровы!

* * *

Каждый ребенок знает, сколько примерно звездюлей стоит родительское «Не бойся, скажи правду, ничего тебе не будет».

* * *

Если очень долго смотреть на девушку, можно увидеть, как она выходит замуж.

* * *

Знаете ли вы, что каждый год с 31 декабря по 7 января русские отмечают священную неделю Вдрабадан?

* * *

Никогда не сдавайся! Позорься до конца.

* * *

Парадокс - современные женщины носят парики, красят волосы, накладывают фальшивые ресницы и ногти, делают коррекцию фигуры и подтяжку лица, вставляют силикон... И еще жалуются, что сейчас трудно встретить настоящего мужчину!

* * *

По ночам Мальвина смотрела одним глазом на звезды и вспоминала о том единственном поцелуе, который ей подарил Буратино...

* * *

Вася решил удивить маму. Позвонил ей и спросил, надела ли она шапку.

* * *

Шутить надо так, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно выбитые зубы.

* * *

Ученые в изумлении: у водителей маршруток правая рука растет в сторону салона.

* * *

Жить надо так, чтобы тобой гордились и психотерапевт, и стоматолог.