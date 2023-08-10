Режим Зеленского готовит в Купянске провокацию уровня Бучи

Мы знаем, на что способны укронацисты Фото: REUTERS

Действия украинской власти, которые сейчас принудительно вывозят людей из Купянского района «попахивают» провокацией, заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

- Мы знаем, на что способны укронацисты, - объяснил эксперт. - Вариантов со стороны ВСУ, а точнее их западных хозяев, может быть великое множество:

1. Они могут вывезти население и сравнять с землей все жилые и административные постройки - осуществить так называемую тактику выжженной земли.

2. Могут заманить наших солдат дистанционные минные ловушки, которые взрываются не тогда, когда на них наступаешь, а по команде.

3. Жителей, которых вывезут, огромное количество. Где и как их будут размещать? Кто будет их учитывать? Сразу вспоминается Буча. Я думаю, людей, которых вывезут, могут превратить в такие же тела, как и под Киевом и подбросить, заявив, что это сделали военнослужащие российской армии.

Есть еще одна странность: украинские власти ни в одном населенном пункте, который оставляли, не проводили эвакуацию. Российские силы пытались организовать «зеленые коридоры», договаривались о них с Киевом, но Украина никогда ничего не делала, чтобы люди выходили. Что изменилось?

- Это будет некая месть местным жителям за то, что они когда-то с радостью встретили российские войска, - говорит Перенджиев. - Они понимают, что люди настроены пророссийски, то есть они ждут нашу армию как своих освободителей. Поэтому они и хотят их насильно переместить, в наказание. А потом делать с этими людьми можно все что угодно. Самый мягкий вариант - сделать а-ля рабами. Можно, лишив жилья и своей земли, загнать их в подобие концлагеря, а может быть и не подобие.

- Еще обращаю ваше внимание, - продолжает эксперт. - у Украины нет возможности этих людей кормить и содержать. Они своих солдат кидают на убой и не особо по этому поводу переживают, что уж с гражданскими людьми, да еще настроенными пророссийски, церемониться?

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