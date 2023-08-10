Выборгскому кинофестивалю предложили вернуть историческое название «Окно в Европу»

Губернатор Александр Дрозденко предложил вернуть Выборгскому кинофестивалю историческое название «Окно в Европу». Фото: Сергей ВДОВИН/пресс-служба администрации Ленинградской области

В Выборге 10 августа завершился ХХХI фестиваль российского кино. В этом году на суд зрителей кинематографисты представили 80 фильмов. Участие в конкурсной программе принимали 11 игровых, 15 неигровых и 20 анимационных картин.

На церемонии закрытия губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поблагодарил гостей форума за интересные работы и предложил вернуть фестивалю историческое название – «Окно в Европу».

Главный приз жюри получил режиссер Антон Коломеец за фильм «Свет». Фото: Сергей ВДОВИН/пресс-служба администрации Ленинградской области

«К следующему фестивалю мы закончим реставрационные работы в Выборгском замке, и он предстанет во всей красе. Я прошу вернуться к прежнему названию «Окно в Европу». Это правильное и очень сильное название, и пусть оно остается с нами. Благодарю всех за то, что фестиваль состоялся. Он такой семейный, добрый, душевный», - отметил Александр Дрозденко.

В своем Telegram-канале глава Ленинградской области объяснил, почему он предлагает вернуться к прежнему названию кинофестиваля.

«Сочувствовать и сопереживать - у Выборгского кинофестиваля вечные ценности.

На церемонии награждения победителей предложил вернуться к историческому названию фестиваля «Окно в Европу»: Петр I его открыл, основатели сделали это название фестиваля брендом, и не нам его закрывать. А если хотят - пусть попробуют закрыть с той стороны», - написал Александр Дрозденко.

Кинофестиваль проходит в стенах Выборгского замка. Фото: Сергей ВДОВИН/пресс-служба администрации Ленинградской области

Церемония закрытия кинофестиваля завершилась награждением победителей. Главный приз жюри получила картина «Свет». Режиссер Антон Коломеец снял пронзительную драму с Еленой Яковлевой в главной роли. Приз за лучшую мужскую роль получил Тимофей Кочнев – члены жюри оценили его работу в картине «Первое лето». Приз за лучшую женскую роль достался Дарье Савельевой за фильм «Привет, мама». Специальным призом жюри отмечена картина «Одним днём» режиссера Стаса Иванова.

Ежегодный российский национальный фестиваль игровых, документальных и анимационных фильмов «Окно в Европу» проходил в Выборге с 1993 года. Инициаторами его проведения стали кинорежиссёры Савва Кулиш и Марлен Хуциев, а также композитор Микаэл Таривердиев. В 1998 году на фестивале была заложена Аллея славы со звездами, посвященными известным артистам. Отпечатки своих ладоней на ней оставили Станислав Ростоцкий, Вячеслав Тихонов, Анатолий Ромашин, Георгий Жжёнов, Алексей Петренко и другие знаменитые актеры. В 2023 году фестиваль поменял своё название с «Окно в Европу» на «Выборг».