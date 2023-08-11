Военная спецоперация на Украине 11 августа 2023: прямая онлайн-трансляция

Российские войска вплотную приблизились к Купянску Фото: Александр КОЦ

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Основные цели СВО - денацификация, и демилитаризация киевского режима и всей страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о ходе специальной военной операции России на Украине на 10 августа 2023 года.

Российские войска вплотную приблизились к Купянску, о чём заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. ВС РФ успешно выбили украинских неонацистов с крайне выгодных позиций, и закрепились на них, что открыло прямой путь до города.

Наступление ВСУ, очевидно, не приносит никаких результатов. Украина пока не прошла даже первый эшелон глубокой обороны ВС РФ, и подвижек к этому не наблюдается. Это замечают и западные спонсоры Киева, например, ближайший союзник Зеленского, президент Польши Анджей Дуда, заявил о неспособности ВСУ вести наступление в зоне спецоперации.

Не имея возможности добиться боевых успехов, ВСУ продолжают обстреливать мирные города. Так, один человек сегодня погиб при обстреле Новой Каховки, и двое - в Брянской области.

Тезис о намерениях Украины участвовать в конфликте «до последнего украинца» всё больше становится реальностью. Тарас Чмут, руководитель фонда помощи ВСУ «Вернись живым», заявил 10 августа о том, что Киеву вскоре понадобится мобилизовать в ряды вооружённых сил каждого мужчину, проживающего на территории Украины.