Мы сражаемся не с Украиной, а с 30 странами НАТО

Шойгу сказал про 360 тысяч штыков, стоящих у наших границ Фото: REUTERS

Шойгу сказал, что объем помощи Запада Украине превысил 160 млрд долларов. А каким был военный бюджет Украины еще пару лет назад? $6 млрд. То есть уже дали в 28 раз больше, чем мог позволить себе Киев. В 3 раза больше годового российского военного бюджета.

А я снова слышу ехидные вопросы некоторых сограждан: «Нашей миллионной армии противостоит Украина, и мы не можем победить?» Нам вообще-то противостоят 30 стран НАТО и еще 20 государств, которые тоже подкидывают Киеву кто деньги, кто оружие. Против нас уже не раз были такие «союзы» - то наполеоновские, то гитлеровские. И что в итоге? В одном случае предки наши подняли победные стяги над Парижем, в другом - над Берлином.

А еще Шойгу сказал про 360 тысяч штыков, стоящих у наших границ. Это очень мощная и хорошо разогретая армия. Для сравнения: мы начинали СВО группировкой в 2 раза меньше. Такая орда НАТО «под нашим балконом» несет большие риски.

Только без паники - у нас есть чем ответить на все эти угрозы. Финны, сдувающие пенку с пивной кружки в своих кабаках, да и другие недруги должны знать, что у русских есть ракеты, которые могут очень сильно испортить кайф. Помните, что не так давно сказал президент? Что если нашей стране будет грозить потеря суверенитета и территориальной целостности, мы оставляем за собой право на использование всех имеющихся в нашем распоряжении средств.