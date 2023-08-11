Рианна. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певица Рианна стала мамой во второй раз. Артистка родила своему бойфренду, рэперу $AP Rocky, дочь. О появлении малышки на свет сообщило издание Media Take Out со ссылкой на близких звезды. Сама Рианна пока официально не подтвердила эту новость. Имя ребенка также не разглашается.

О своей второй беременности барбадосская дива объявила во время «Супербоула- 2023» всего через девять месяцев после первых родов. В мае 2022 года артистка и ее бойфренд стали родителями мальчика, которого они назвали RZA.

По словам знакомых звезды, 35-летняя Рианна уже выписалась из роддома и сейчас восстанавливается после родов в своем особняке в Лос-Анджелесе. Знакомые певицы уверяют, что новорожденная малышка – точная копия матери.

«Она вылитая Рианна - вплоть до светлых глаз», - сообщили друзья звезды.

С отцом своего ребенка Ракимом Ателастоном Майерсом (это настоящее имя A$AP Rocky) Рианна была знакома давно, но между ними долгое время были чисто профессиональные отношения. Они работали над несколькими совместными музыкальными проектами. В 2021 году Рианна и Рокки впервые появились на публике как пара: они позировали на красной дорожке Бала Института костюма Met Gala. Влюбленные долго не комментировали свои отношения, и лишь тогда музыкант подтвердил, что у него самые серьезные намерения.

В июне этого года поползли слухи о тайной свадьбе Рианны и A$AP Rocky. Артисты намекнули, что поставили штамп в паспорте во время фестиваля «Каннские львы». Тогда рэпер публично назвал Рианну своей женой.

До Майерса Рианна встречалась с арабским миллиардером Хассаном Джамилем. Ради него певица переехала из США в Великобританию и три года провела в Лондоне. Хассан - один из самых богатых людей Саудовской Аравии, состояние его семьи, по данным Forbes, составляет 1,5 млрд. долларов. Во время романа с ним Рианна практически оставила сцену. Поговаривали, что миллиардер мечтал, чтобы она стала домохозяйкой и попрощалась с шоу-бизнесом. Однако пара в итоге все же рассталась.

Ранее Рианна состояла в отношениях с певцом Крисом Брауном, избившем ее после ссоры в 2009 году.