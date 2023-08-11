Лесные пожары полностью уничтожили историческую столицу Гавайев

Фото: REUTERS

На островах Большой и Мауи продолжаются поиски людей, пропавших после того, как на Гавайях вспыхнули лесные пожары.

Огонь, который усиливал ураганный ветер, быстро подобрался к населенным пунктам. Древняя столица Гавайского королевства, город Лахайна, за считанные минуты полностью выгорела дотла. Пламя уничтожило даже катера и яхты, пришвартованные к берегу. Некоторые люди искали убежище в океане.

На данный момент подтверждена гибель 36 человек, однако, судя по количеству тех, кто считается пропавшим без вести, количество погибших перевалит за пять десятков.

Фото: REUTERS

Пожар в Лахайне уже стал самым смертоносным в США после 2018 года, когда в Калифорнии лесной пожар уничтожил город Парадайз.

Лесные пожары случались на Гавайях и ранее, но не такие масштабные, как в этом раз. Местные жители говорят, что никогда подобного не видели ранее.

На Большом острове и острове Мауи почти нигде нет света и мобильной связи. В аэропорту скопилось несколько тысяч человек, которые пока не могут покинуть архипелаг.

Спасатели и пожарные продолжают работу и ведут поиск пропавших. Вертолеты Национальной гвардии сбрасывают на очаги возгораний воду. Уже сегодня будет начато расследование непосредственной причины пожаров.

Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден назвал происходящее на Гавайских островах крупной катастрофой и объявил район зоной стихийного действия.

- Мы работаем быстро, насколько можем, чтобы потушить пожары и эвакуировать жителей и туристов. А пока наши молитвы с народом Гавайев. Но не только молитвы: гавайцам будет доступно все, что есть у нас. – сказал Байден.

Исполняющая обязанности губернатора Гавайев Сильвия Люк обратилась к туристам с просьбой воздержаться от поездок на острова.