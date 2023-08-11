Юлию Борисову, Веру Васильеву и Леонида Володарского сгубила одна и та же аномалия

В начале августа буквально за несколько дней не стало Юлии Борисовой, Веры Васильевой и Леонида Володарского. Фото: Олег РУМЯНЦЕВ, Евгения ГУСЕВА, Валерий Шарифулин (ТАСС).

Начало августа стало трагическим для отечественной культуры. Умерли народные артистки СССР Юлия Борисова (98 лет), Вера Васильева (97), народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко (81). Композитор Александр Колкер (90), автор многих советских шлягеров, которые исполняли Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев, Эдуард Хиль, Михаил Боярский, Мария Пахоменко, Майя Кристалинская, Людмила Сенчина, другие звезды эстрады. «Голос эпохи» Леонид Володарский (73), легендарный переводчик фильмов, писатель, радиоведущий.

Отдел культуры «Комсомольской правды», готовивший некрологи, не припомнит, чтобы прежде за девять дней страна теряла столько культовых имен.

А еще в начале этого августа скончались первый президент Республики Саха, сенатор Михаил Николаев (85 лет), академик – математик Виктор Маслов (93), бывший футболист ЦСКА, национальной сборной по футболу Вениамин Мандрыкин (41).

Что за напасть такая? Ведь год-то не високосный.

Миф про «черный месяц»

Всерьез уже заговорили о «печати проклятия». Дескать, август в России испокон веков черный, роковой, проклятый. Вот он и унес столько хороших людей за 9 первых дней.

Вот только не надо мистики! На самом деле август у нас всегда был благодатным месяцем сбора урожая. Недаром на него выпадает три Спаса (яблочный, медовый, ореховый). И люди, жившие в СССР, никогда не слышали о проклятии последнего месяца лета.

На самом деле миф о «черном августе» запустил в лихие 90-е политтехнолог Глеб Павловский. В марте 1996 г, за три месяца до президентских выборов, рейтинг Ельцина был чуть выше плинтуса. Кремль уже подумывал об отмене выборов. Тогда предвыборный штаб срочно возглавил Чубайс. Тут же был заключен контракт с «Фондом эффективной политики» Павловского, который проводил выборные кампании за деньги клиентов. Прибыльный в ту пору бизнес. Денег для похода во власть тогда не жалели. Павловский и разрабатывал сценарий избирательной кампании Ельцина 1996 г. «Главный кремлевский политтехнолог 90-х – начала 2000 годов, серый кардинал Кремля», - называла его пресса.

Политтехнолог Глеб Павловский. Фото Людмилы Пахомовой (ИТАР-ТАСС)

Тяжким грузом на плечах Ельцина висел расстрел Белого дома, где заседал Верховный Совет России. Роковой октябрь 1993-го в народе сразу прозвали «черным». Чему способствовал закопченный Белый дом. Одна из задач Павловского была - перевести стрелки с «черного октября» на другой месяц. Выбрали август. Благо, совсем недавно в августе был ГКЧП, предтеча развала СССР, оставшийся в памяти россиян «Лебединым озером» на всех телеканалах. Этот странный «путч» и взяли за точку отсчета черных катастроф. Хотя СССР приказал долго жить в декабре. Команда Крючкова-Язова в августе 1991-го не стала расстреливать Белый дом, где сидел Ельцин. Зато Борис Николаевич устроил пальбу на весь мир в прямом эфире. И ему срочно надо было отмыться…

Креативная команда Павловского миссию выполнила успешно. Как-то незаметно народ забыл про «черный октябрь», переключившись на «страшный и ужасный» август. Точнее, их мозги ловко переключили с помощью разных политтехнологий, на которые Глеб Олегович и его коллеги были большими мастерами. Выпячивая каждое черное лыко в августовской строке. (Кстати, он первым начал широко использовать интернет для политических технологий в России.) Вся страна поверила в страшилку про «черный август». Хотя ни исторически, ни статистически не подтверждается, что по числу тяжелых, роковых событий последний месяц лета в нашей стране на первом месте.

Пожилым жара опасна

- Действительно, никакой мистики в смертях наших знаменитых артисток и других уважаемых людей нет, - говорит врач-гериатр, геронтолог Валерий Новоселов. – Их свела в могилу жара начала августа.

- Борисова, Васильева, Мирошниченко, Колкер, Володарский – люди пожилые, у них была масса болезней. Каким боком здесь жара?

- Прежде всего хочу выразить соболезнования родным и близким умерших в этом августе, поклонникам знаменитых артисток. Они же были частью нашей жизни. И вот они ушли.

Что же касается причин смерти перечисленных вами жертв августа, Евгений… Не стоит думать механистично: дескать, жара-убийца – это когда человек стоит на солнцепеке, солнечный удар, потеря сознания, морг. Все гораздо сложнее.

Уязвимость старого и/или больного человека перед высокими температурами хорошо известна врачам. Министерства здравоохранения ряда европейских стран уже в жару 2003 года организовали контроль за показателями смертности. И установили связь между избыточной смертностью населения и высокой температурой. В Италии, например, за июнь-август 2003 года она составила 3134 случая. Причем, в 92% случаев это были люди старше 75 лет. А всего жара 2003 года унесла 75 тысяч жизней европейцев.

В нашей стране особенно наглядно это проявилось летом 2010 года, когда в Москве и Центральной части России стояла аномальная жара. Она стала серьезным фактором риска для здоровья населения. Хотя чиновники с пеной у рта убеждали народ, что повышения смертности нет и не верьте глазам своим, это была абсолютная неправда. Позже демографы подсчитали, что во время жары 2010 года только в Москве смертность выросла, по сравнению с июлем-августом 2009 года, на 11 тысяч случаев. По России число избыточных смертей превысило 44 тысячи.

Вопреки мнению чиновников и мэров тех лет, уважаемые всем клиническим сообществом академики-кардиологи Евгений Чазов и Сергей Бойцов опубликовали тогда честную статью «Влияние аномального повышения температуры воздуха на смертность населения.» В июле и августе 2010 г. на фоне аномально высоких температур в 31 регионе России отмечено достоверное повышение смертности, главным образом обусловленное ишемической болезнью сердца и цереброваскулярными заболеваниями, писали они. Основные факторы риска смерти в условиях аномальной жары, сделали вывод академики, пожилой возраст и проживание в крупных городах.

Первые дни августа в Москве выдались жаркими. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А ведь точно! Все скончавшиеся в начале августа знаменитости – люди пожилые. Кроме экс-вратаря Мандрыкина. Но у него был сердечный приступ. Возможно, от жары. И все умерли в Москве. Только Колкер – в Санкт-Петербурге. Тоже крупном городе. Как объясняет влияние жары на повышение смертности пожилых людей медицина?

- У здорового и молодого человека при перемене климата или изменении погоды происходит быстрая адаптация организма к изменившимся условиям. У лиц пожилого возраста (60-74 года по классификации ВОЗ), а тем более стариков (75-89) и долгожителей (90 лет и старше), даже на фоне относительного здоровья при резком повышении температуры воздуха организм не может быстро адаптироваться. У долгожителей даже без сердечно-сосудистых проблем в жару происходит снижение насосной функции сердца и ее резервных возможностей. Это наряду со снижением количества капилляров кожного покрова ухудшает перераспределение крови к коже. Возрастные изменения сосудистого русла на всех его участках не позволяют достигать необходимого уровня расширения сосудов для повышения теплоотдачи. Напомню, все сосудистое русло человека представляет собой сетку, где длина всех волокон достигает 86 000 погонных км. Фактически к каждой клетке подходит капилляр. А вот в старости, особенно при множестве старческих заболеваний и синдромов, их количество снижается. В дополнение к этому происходят изменения и в работе, количестве самих потовых желез.

Снижается объем потоотделения. Нарушается постоянство внутренней среды, работа центров мозга, которые занимаются терморегуляцией тела. А там рядом - центры дыхания, регуляции всех жизненно важных функций. В жару вся эта биологическая конструкция перегревается и накопленные с возрастом болезни резко обостряются. На фоне всех этих факторов происходит обрыв жизнеспособности, человек из состояния «жизнь еще возможна» переходит в состояние ее остановки. Сердце отказывается работать и останавливается. Трагический финал.

- В августе жара продолжится. Что посоветуете пожилым людям за 60, Валерий Михайлович?

- Советы просты, и довольно очевидны. Тут важно их не забывать - ведь тот, кто предупрежден, тот лучше адаптирован.

1. Летом лучше всего покидать ошалевшие от жары города и уезжать в более спокойные дачные пригороды.

2. Но и на даче постарайтесь как можно меньше быть на солнце.

3. На улице всегда носите головной убор и держите при себе бутылочку с водой.

4. Одежда - хлопок, лен и посвободней.

5. Никакого крепкого алкоголя в жару. И пива! Легкий алкоголь, только если употребляете, то немного и ближе к закату.

6. Не забывайте принимать свои лекарства, забывчивость в жару более опасна.

7. В случае проблем со здоровьем сразу вызывайте «Скорую помощь».

КСТАТИ

Согласно исследованию барселонского института ISGlobal, в прошлом году в Европе от жары умерло 61 672 человека. Больше всего смертей пришлось на Италию - 18 010, в Испании - 11 324, а в Германии - 8 173.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Валерий Новоселов. Врач-гериатр, невролог, нейрофизиолог, в прошлом аспирант НИИ мозга АМН СССР. Выпускник лечебного факультета Первого медицинского института (ныне Сеченовский университет). Доцент кафедры геронтологии и гериатрии РУДН. Более трети века изучает тему старения человека. Возглавляет старейшее научное сообщество геронтологов на постсоветском пространстве – секцию геронтологии МОИП при МГУ им. М.В. Ломоносова. Автор 15 популярных книг о здоровье, старении. Постоянный автор «Комсомольской правды»

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