Украинских военных приговорили к 29 годам колонии за убийства в Мариуполе

Украинские военнослужащие Тищенко, Овчинников и Ковтун были признаны виновными в совершении убийства четырех гражданских лиц в Мариуполе. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Приговором Верховного суда ДНР на основании собранных Следственным комитетом России доказательств украинские военнослужащие Тищенко, Овчинников и Ковтун были признаны виновными в совершении убийства четырех гражданских лиц в Мариуполе. Каждому из убийц судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 29 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Об этом сегодня утром сообщили председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину на оперативном совещании, которое он провел с подчиненными в городе Геническ Херсонской области.

В СК России пояснили «КП», что за преступления совершенные против мира и безопасности человечества, преступления совершенные членами украинских вооруженных формирований в отношении мирного населения Донбасса и российских военнослужащих начали назначать приговоры вплоть до 35 лет лишения свободы.

Бастрыкину также доложили, что следователи продолжают работу по установлению лиц из числа командующего состава ВСУ, причастных к совершению преступлений против мира и безопасности человечества.

Так, с учетом совокупности собранных доказательств за совершение в период с марта 2016 года по август 2019 года обстрелов гражданских населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик заочно предъявлено обвинение командующему сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Сергею Попко, который в настоящее время занимает должность главы Киевской городской военной администрации.

«В результате его преступных действий получили ранения и погибли свыше 180 человек, в том числе несовершеннолетние, разрушены или частично повреждены более 370 объектов гражданской и критически важной инфраструктуры Донбасса», - говорится в материалах следствия озвученных на совещании.

Бастрыкин также распорядился «зафиксировать на будущее конкретные цифры, конкретные марки» переносных зенитных комплексов, артиллерийских установок, гаубиц, ракетных систем, бронемашин, вертолетов, беспилотников и морских дронов, которые передаются Киеву из 20 государств, из которых 16 - члены НАТО.

«Установлено, что после начала СВО зафиксированы значительное наращивание объема таких поставок и увеличение числа стран-поставщиков. При этом Украине стало передаваться вооружение с более высокими поражающими свойствами и большим радиусом действия», - отметили в следствии.

Также на встрече обсуждалась работа поисковых отрядов и деятельность по идентификации неопознанных тел мирных граждан Донбасса. В результате проверок по базе данных геномной информации к настоящему времени установлены личности более 250 человек. Многих из них вооруженные формирования киевского режима использовали во время боевых действий в Артемовске в качестве «живого щита».

В оперативном заседании приняли участие первый заместитель Председателя СК России Эдуард Валерьевич Кабурнеев, врио заместителя Председателя СК России – руководителя Главного военного следственного управления Константин Евгеньевич Корпусов и руководители подразделений центрального аппарата ведомства и исполняющие обязанности руководителей следственных управлений СК России по Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям.