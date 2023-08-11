В Италии народные мстители взорвали самую известную в стране дорожную камеру

Камера-чемпион за месяц зафиксировала около 24 тысяч нарушений скорости на общую сумму почти в 4,5 миллиона евро. Фото: Shutterstock

Настоящая партизанская война против дорожных камер развернулась на территории итальянского региона Венето. Если раньше нежелающие получать штрафы водители просто затирали светоотражающее покрытие на своих номерах, а особо отчаянные «пираты» портили оптику систем видеофиксации, стреляя в них из пейнтбольных ружей, или рвали ведущие к ним провода, то теперь «народная война» перешла на новый, опасный уровень.

В ночь на 8 августа в районе города Кадонеже (Падуя) неизвестные «мстители» с помощью самодельной взрывчатки подняли на воздух релейный шкаф одного из самых знаменитых в стране цифровых полицейских, — пишет агентство «АНСА».

Камера-чемпион известна не только тем, что 7 лет назад окупилась за одни сутки после установки, но и рекордными сборами в казну государства - за месяц она навыписывала около 24 тысяч штрафов на общую сумму почти в 4,5 миллиона евро (порядка 500 миллионов рублей). Секрет «успеха» - в снижении разрешённой скорости на участке трассы с 70 до 50 км/ч. Вот только соответствующие знаки местный муниципалитет не только установил через полтора месяца после «нововведения», но и расположил их таким образом, что многие водители их попросту не замечали и продолжали «гнать» в прежнем темпе. Некоторые из них уже накопили по 20-30 квитанций со злополучного места.

Поначалу автомобилисты хотели разрешить проблему мирным способом, организовывая акции протеста перед зданием полицейского управления города, однако эти попытки ни к чему не привели и у наиболее ярых из них, видимо, лопнули нервы.

Вот только если прежние деяния «дорожных партизан» в худшем для них случае квалифицировались как хулиганство, то теперь неизвестным героям грозит уголовка.

Днем ранее местные журналисты опубликовали рейтинг самых штрафуемых городов Италии. Оказалось, что больше всех лихачат жители Милана - в 2022 году они внесли в казну 151 миллион евро (более 16 миллиардов рублей). На втором месте - римляне, получившие квитанций на 133 миллиона евро (около 14 миллиардов рублей).