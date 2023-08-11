Небо над Калугой закрыли в целях безопасности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почему закрыли воздушное пространство над Калугой - причины

На Калугой в пятницу, 11 августа 2023 года, закрыли воздушное пространство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиавластях.

«Цель: обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов», - дополнил собеседник агентства.

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Также закрыто воздушное пространство над аэропортами «Калуга» и «Внуково» в Москве. В частности, «Внуково» не принимал самолеты с 9.40, часть рейсов перенаправлены в другие аэропорты.

По информации калужского аэропорта, задерживается рейс из Сочи. Также задерживается вылет самолета в Мурманск, назначенный на 11:40.

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В 11 часов аэропорт «Внуково» заработал в полном режиме. В 11:27 ограничения сняты и для аэропорта «Калуга».

Ночью 10 августа Минобороны сообщало о том, что ударные БПЛА были сбиты над Московской и Калужской областями, а также над Севастополем.

При этом уточнялось, что два беспилотника летели в сторону Москвы. Один сбили над Малоярославским районом Калужской области, а второй - над Одинцовским районом, в Подмосковье.

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