Стало известно имя актера, который сыграет Альптекина в русской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь»

Игорь Жижикин сыграет отца Серкана Болата в адаптации «Постучись в мою дверь». Фото: ТНТ

Канал ТНТ продолжает нагонять интриги вокруг сериала «Постучись в мою дверь» — российской адаптации турецкого телехита. Сначала в сеть поэтапно попали кандидатуры артистов, играющих второстепенные роли в проекте. Затем появились и имена актеров, которые будут отвечать за образы Серкана и Эды. А теперь стало известно, кто сыграет отца главного героя.

Кастинг прошел российский и голливудский («Индиана Джонс») актер Игорь Жижикин — звезда боевиков и криминальных комедий. Брутальный артист воплотит на малых экранах русифицированную версию персонажа по имени Альпеткин. В оригинальном проекте Болат-старший выглядит куда менее мощно — это интеллигентный пожилой мужчина с бородой.

Фото: кадр из фильма

Отечественного родителя главного героя Сергея (Никита Волков) будут звать Андрей Градский. Знающий толк в полутонах Жижикин попытается показать персонажа максимально циничным, хоть и справедливым.

— Мой герой — абсолютно разный, этим он и интересен, — подчеркивает артист. — Он и суровый, и правильный, а в какой-то момент вдруг становится хитрым и расчетливым. То он любящий и заботливый, то вдруг циничный и принципиальный. Это качели, которые очень важны и для актера, и для персонажа.

Фото: ТНТ

На фото со съемочной площадки видно, что герой бывает в цветочном магазине, в котором, судя по всему и работает наша Эда — то есть Саша (Лиана Гриба).

Фото: ТНТ

— Я хорошо отношусь к адаптации любого рода, если это сделано грамотно и со вкусом, — признается Жижикин. — В России уже были яркие адаптации разных проектов, в которых и я принимал участие, и они прошли с неимоверным успехом здесь, даже побили все рекорды того, что было снято там за рубежом. Главное — правильно это снять и преподнести.

Российская адаптация турецкого сериала «Постучись в мою дверь» выйдет на телеканале ТНТ, а также платформах Okko и Premier в следующем телесезоне.