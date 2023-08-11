Еврею Зеленскому разонравился Израиль: глава Украины готовит "окончательное решение еврейского вопроса"

Вы-таки будете смеяться, но, похоже, что президент Незалежэной еврей Зеленский готовит "окончательное решение еврейского вопроса". Фото: REUTERS

Вы-таки будете смеяться, но, похоже, что президент Незалежэной еврей Зеленский готовит "окончательное решение еврейского вопроса". Не совсем, конечно, в том же смысле, что и некий фюрер нацистской Германии, но Украина очень хочет наказать Израиль. В котором, кстати, отсиживаются сейчас родители Зеленского на купленной им вилле. Во всяком случае, украинское издание Kyiv Post со ссылкой на свой высокопоставленный источник в СНБО (это та структура, где всем заправляет известный бывший ветеринар-рэкетир и человеконенавистник Алексей Данилов) сообщило, что Киев собирается отменить безвизовый режим с Израилем.

- Главная причина — систематические недружественные действия Израиля в отношении Украины и фактически пророссийская позиция на международной арене, - сообщается в статье.

В чем же выражается эта недружественность?

Тут сразу несколько пунктов. Первое – это отказ официального Израиля поставлять вооружения Киеву. Особенно это касается системы ПВО "Железный купол", которая, как признают все эксперты, в том числе и украинские, совершенно бесполезна против российских ракет. Но так рассуждать может только тот, кто не знает менталитет щирого свидомита, для которого главное - чтобы "у него было".

Второй пункт – недавний отказ правительства Израиля в оплате медицинских страховок украинских беженцев и украинцев старше 60 лет, не являющихся гражданами Израиля. Что немаловажно, в январе Израиль прекратил выплату пособий украинским беженцам, размер которого составлял в среднем 1000 шекелей (290 долларов США). Прекращение выплаты пособий Киев проглотил, но вот по поводу медицинских страховок посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук опубликовал пафосное обращение к министру социального обеспечения Якову Марги и министру финансов Бецалелю Смотричу, в котором призвал вернуть бесплатные страховки и воззвал к совести.

- Израиль не только не поставляет Украине оборонительное оружие, но и лишает лечения украинцев, бежавших от обстрелов, - обвинил посол Украины власти Израиля.

Но отменой безвизового режима меры наказания Израиля не исчерпываются. Киев намерен исключить Израиль из встреч формата "Рамштайн", на которых Украина выпрашивает у союзников поставки вооружений.

Конечно, Иерусалиму тоже есть, что предъявить Киеву в ответ. Как минимум, все голосования Украины в ООН, когда Незалежная выступала с совершенно однозначной поддержкой антиизраильских резолюций. Но все знают, что Киев в ответ парирует такое обвинение совершенно неубиваемым аргументом: "Вы не понимаете, это другое".

То сеть в том случае, если намерения Киева воплотятся в реальные угрозы, то десятки тысяч паломников из Израиля, которые ежегодно совершают поездки на могилу своего духовного учителя Нахмана в Умани, просто не смогут совершить свое паломничество. А тысячи украинских семей в Умани и соседних населенных пунктах останутся без дополнительных доходов от сдачи в аренду паломникам своего жилья.

Неужели в Киеве надеялись, что после такого известия весь еврейский народ сядет и начнет плакать, а потом покается и заплатит материально за компенсацию морального ущерба. Ага, "щаз". Израиль – это вам не какие–то нынешние немецкие терпилы со свешивающейся изо рта "обиженной ливерной колбасой". Если его ударить по одной щеке, то он не вторую станет подставлять, а постарается в ответ снести всю голову обидчика целиком.

В Киеве почему-то и мысли в голове ни у кого не мелькнуло, что в ответ Израиль может не только отменить безвизовый режим для граждан Украины, но и даже депортировать украинских беженцев. Ну ладно, не хотят ценить хорошее отношение к себе, и не надо.

Ох, как же тяжело приходится Зеленскому! Не успел "наказать" немцев, как пора наказывать поляков. Не успел "наказать" поляков, уже евреи в очереди на аутодафе стоят. А за ними там уже арабы, бразильцы пристроились, сербы, китайцы…

Хватит ли на всех них сил и времени?