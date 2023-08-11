Сергей Степашин: 2,5 миллиона книг будет отправлено в новые регионы

Сергей Степашин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Степашину - и вопросы «степашинские»

…- Сергей Вадимович, можно я первый вопрос задам так, чтобы он и прозвучал как бы «по-степашински»?

- Пожалуйста.

- Мне кажется, вы могли бы сказать так: я давно мечтал о том времени, когда на новые - освобождённые - территории - будут поставлять не только снарядны, а и… сотни тысяч книг.

- Ну, в общем, похоже.

- А теперь - в развитие озвученного Президентом России Владимиром Путиным решения - о двух с половиной миллионов книг - для ДНР и ЛНР, Запорожья и Херсонщины.

Ну, во-первых… Естественно, это очень хорошее решение. Тем более, что президент выделил эти средства (почти 930 миллионов рублей, на всякий случай!) из своего фонда, из Президентского. Это не из бюджета, который планировался Министерством финансов на предыдущий год, на этот и на следующий. То есть, это личное решение Владимира Владимировича.

Второе. Все книги, разумеется, будут доставлены бесплатно для граждан освобожденных территорий, теперь это - наша страна. Президент назвал и адреса

- Куда, конкретно, будут доставлены все эти тома? И когда?

- В первую очередь, конечно, - это школы. (Кстати, именно эти главные адреса также обозначил Владимир Путин. - А.Г.) И уже в сентябре - первые поступления.

- А названия книг, авторов - перечислите, пожалуйста.

- Мы договорились с министерствами просвещения всех этих субъектов (республик и областей) и с нашим Минпросом - о том, что в школы поступят те книги, которые утверждены в России - для формата общеобразовательных программ.

- То есть, это…

- …вся наша «историческая» классика – Горький, Пушкин, Лермонтов, Толстой, Достоевский… Классика наша нынешняя - Астафьев, Абрамов, Быков, Айтматов, Гамзатов и многие другие. Полный список можно посмотреть в том перечне, который утвержден.

- А ваш любимый Гранин, с которым вы дружили?

- Даниил Гранин - тоже в этой программе, безусловно, и без всяких вопросов. В том числе, и его замечательная книга «Мой лейтенант», она очень актуальна сегодня для наших ребят, которые воюют на передовой СВО.

Кстати, в библиотеки пойдут и книги современных прозаиков и поэтов, которые пишут сегодня о спецоперации. Я этому искренне рад.

Мы также договорились о том, что и современные наши писатели дойдут до библиотек Донбасса, ну, освобожденных территорий, Малороссии, скажем так, Новороссии. Это и Водолазкин, и Прилепин, и Пелевин, другие наши известные авторы, это и Лукьяненко.

То есть - современные писатели найдут место в библиотеках наших освобожденных территорий.

- Когда вы с Денисом Пушилиным встречались не так давно в Москве, вы же с ним и эти вопросы тоже решали?

- Безусловно. Он уже знал о готовящемся решении. Более того, вы же в курсе, что это как бы не первый такой шаг.

До этого Российский книжный союз и крупнейшие издательства, в первую очередь «Вече», «Молодая Гвардия», «АСТ-ЭКСМО» бесплатно направили (это была наша личная инициатива) несколько десятков тысяч книг и в школы, и особенно в библиотеки для наших граждан в освобожденных территориях.

Так что, мы об этом с Денисом тоже говорили. Тем более, что Российский книжный союз взял прямое шефство над крупнейшей библиотекой Донбасса, которая находится в самом центре Донецка.

Слава Богу, туда этих так называемых неонацистских и бандеровских прилетов не было. Это одно из самых красивых зданий города, рядом с храмом, кстати.

«Вече» шагает впереди

- Я знаю, что мое любимое издательство «Вече» еще до всех этих решений, до решений Путина и Степашина, начало туда присылать книги, а сейчас они и машины отправляют - в подарок, с книгами и всем необходимым.

- Совершенно верно. Только это было наше совместное решение – «Вече» и Российского книжного союза. Так что, ты зря кого-то вычеркнул из этого списка.

- Нет, я уже РКС и Степашина восстановил.

- Кстати, Леонид Палько (президент издательства «Вече». - А.Г.) лично будет сейчас заниматься доставкой, в том числе по линии Российского книжного союза, этих книг.

Будет заниматься этим и Минкульт, Минпросвещения и Российский книжный союз. Кстати, вы обратили внимание, Владимир Владимирович в выступлении на эту тему первым назвал Российский книжный союз.

- Да. Вы лично с президентом, хотя бы по переписке, эти вопросы пока еще не обсуждали?

- Да решение же уже принято. Есть распоряжение президента, письменно оформленное. Уже в августе выйдет постановление правительства, потому что это серьезные бюджетные средства.

Но мы договорились с крупнейшими типографиями, в том числе и в «АСТ-ЭКСМО», о том, что они уже сейчас приступают к печати книг. Потому что тянуть нельзя, в сентябре они должны быть на Донбассе, в Запорожье и на Херсонщине. И они там будут.

- Все 2,5 миллиона книг должны быть?

- Да. Огромный объем. Но мы справимся. Это так называемый спецзаказ. Понятно, что к 1 сентября не все 2,5 миллиона будут прямо сразу - на месте. В первую очередь, конечно, мы хотим обеспечить школы (есть такая договоренность с Министерством просвещения нашей страны, Сергеем Кравцовым), чтобы в сентябре уже занимались наши детишки там по нашим отечественным книгам, по нашей общеобразовательной программе, о чем я уже говорил.

- Я знаю, что некоторые книги с автографом Степашина, председателя Российского книжного союза, распространялись в госпиталях в Москве. Это не входит в их число, это другая инициатива?

- Это другая история. Мы как помогали на общественных началах, так и будем продолжать нашу работу. Сейчас у нас вторая задача очень важная перед РКС, которую мы сами перед собой поставили, - воссоздание книгоиздательской отрасли непосредственно на Донбассе. У них, практически, не осталось отечественных типографий, многие разрушены, многие устаревшие.

Будем создавать свою издательскую базу. В свое время на Донбассе были прекрасные издательства, еще в Советском Союзе, в советской Украине.

- Как вы считаете, как генерал-полковник, это вообще мощное оружие?

- Да. Сначала слово, потом дело. Не я это сказал. Это чрезвычайно важно сегодня. И мы, кстати, убедились, по крайней мере, за последние 9 лет после 2014 года, как сумели бандеровцы и неонацисты промыть мозги нашим же гражданам…

Я уже рассказывал «Комсомолке», когда в Мариуполе посмотрел учебники, по которым учили там детей, — это страх божий. Просто перевранная, извращенная история. Такую наглость только Геббельс себе позволял. В общем-то, Зеленский очень похож на него, и его команда тоже.

* * *

- А когда «Комсомольская правда» вместе с председателем Книжного союза поедет туда, непосредственно - с новыми книгами России…

- Давайте, мы вас позовем. Я думаю, где-то после 15 числа первая партия у нас уже пойдет. Так что, я с удовольствием, Саша, вас приглашаю.

- А вы сами поедете туда?

- Ну, прежде всего, поедет Леонид Палько, наверное. В том числе и ваш покорный слуга планирует тоже.

- Спасибо огромное.