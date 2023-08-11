Мишустин: Доходы бюджета, не связанные с нефтью и газом, выросли на 20%

Глава кабмина заявил, что российская экономика продолжает показывать устойчивый рост. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

За 7 месяцев этого года доходы бюджета, не связанные с продажей нефти и газа, выросли на 20%, а в июле уже более, чем на треть. Такие данные озвучил премьер Михаил Мишустин на экономическом совещании в пятницу.

Нефтегазовые доходы бюджета при этом также увеличиваются. По итогам июля они выросли почти на 5% к уровню прошлого года.

- Рассчитываем, что они будут расти и в ближайшие месяцы, - сказал премьер.

В правительстве считают, что российская экономика адаптировалась к внешним вызовам и демонстрирует устойчивый рост. В подтверждение Мишустин привел цифры. По данным

Минэкономразвития, за первое полугодие ВВП страны увеличился на 1,5%, а во втором квартале года - на 4,6%. Промышленное производство выросло на 2,5%, рост в обрабатывающей промышленности превысил 6%.

- Если брать отдельно июнь, то этот показатель достиг 13% в годовом выражении, - сказал Мишустин.

Напомним, ранее правительство озвучивало, что ожидает роста российской экономики в 2023 году выше 2%.

Мишустин поручил кабмину делать все необходимое для сохранения финансовой и бюджетной стабильности, учитывать внешние риски и при этом выполнять все оборонные и социальные задачи.

Премьер пообещал, что правительство продолжит программы поддержки занятости (сейчас безработица в стране остается на историческом минимуме).

По словам главы кабмина, правительство также утвердило ряд мер, направленных на улучшение инвестиционного климата и обеспечение притока в страну частных капиталов.