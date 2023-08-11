Ухаживания Высоцкого, аборты и недопонимание с КГБ: малоизвестные факты об Ирине Мирошниченко

Актриса Ирина Мирошниченко на сцене, 2002 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ушедшая на 83-м году жизни народная актриса Ирина Мирошниченко была признанной театральной примой советского времени. Сыграла в фильмах «Вам и не снилось», «Зимняя вишня», «Андрей Рублев». А последние годы переживала волну узнаваемости, как медийная персона, «человек из телевизора», участвую в документальных фильмах и ток-шоу. О ее жизни нам рассказала ее знакомая, актриса Виктория Лазич.

Внучка Брежнева на поклоне

- Я дружила с Витусей Милаевой, внучкой Леонида Брежнева, театроведом. Она знала Иру Мирошниченко, и нас познакомила, – рассказала Виктория Лазич. - Это был примерно 1975 год. Витуся приобрела билеты на спектакль «Соло для часов с боем», где играли великие старики МХАТа: Грибов, Яшин, Андровская. А внучку главного героя - молоденькая Ирочка Мирошниченко. Партнерство с великими корифеями являлось ее главным активом. Актеры так проникновенно играли, что внучку Брежнева пробрало: до слез переживала страдания и трагедию этого спектакля. По его окончанию мы пошли в ресторан «Националь», обсуждали. Мирошниченко говорит, мол, для меня, знаешь, какие были сложные моменты: я должна была показывать чуть ли не стриптиз. Витуся ей: «Я не заметила». Та, мол, ты помнишь, когда я примериваю свадебное платье, которое снимает с меня жених? Режиссер говорил, считай, что ты стоишь голая, он тебя раздевает, у тебя должна быть неловкость, научись показывать наготу в одежде. Вот такие секреты Ира рассказывала. Что она должна быть манкой, заманчивой. Умная, тонко чувствующая, европейская и не советская, она так четко это понимала! Зрители смотрели на нее с замиранием – у нее не было барьеров, как у актрисы, она играла наготу душевную, открытое сердце, хотя в жизни была закрыта... Мы с ней на протяжении жизни общались, больше или меньше. Не так давно встретились на телевидении: часто пересекались на ток-шоу. И зашла речь о Брежневе. С годами все переоцениваешь, и теперь, вспоминая, я думаю о том, что ведь тогда общались две внучки: генсека и врага народа (дед Ирины был репрессирован)! И первая ходила к Ире на поклон, дарила ей цветы! А спустя годы Ира сказала мне, мол, «помнишь тот спектакль? Он стал пророческим». Внучка Брежнева говорила, мол, была в слезах от постановки, особенно в том фрагменте, когда на сцене стояла Ирина, счастливая от того, что по сюжету сейчас весь состав друзей ее деда наконец-то освободит квартиру, уйдет в дом престарелых, а она с молодым женихом выбросит все эти старые, дорогие только ему вещи. И Мирошничеко незадолго до ухода мне сказала: «Ты представляешь, как распорядилась жизнь: Вита сочувствовала вымышленным героям, а сама поступила еще жестче, сдав мать в психушку, выбросив все дедовы вещи, даже портрет Ильи Глазунова, продав все квартиры. Жизнь диктует иные каноны, и мы не знаем, как будем себе изменять!». Считаю, что себе она не изменила. И в творчестве оставалась верной идеалам.

Первый брак разрушила страсть

Ирина рассказывала, на нее большое влияние оказало общение с Тарковским – сыграла у него Марию Магдалину, библейский образ. И тогда поняла, что ей дана миссия служить искусству. Но не только Тарковский повлиял на ее мировоззрение... Об актерстве мечтала с детства. Училась играть на скрипке, пела. В самодеятельности познакомилась с драматургом Михаилом Шатровым, намного ее старше. И в 18 лет вышла за него замуж.

- Он стал ее первым мужем и учителем. Отдавала себе отчет, что тем, что он вылепил из нее, потом пользовалась в творческой жизни, - говорит Лазич. – Ира была очень интеллектуальная, образованная. Шатров воспитывал ее на пьесах, драматургии. Заложил в ней основы театрального искусства. Понимала, говорила, мол, если бы попала к простолюдину, не знаю, что бы вышло. Очень важно то, с кем человек начинает жить. 18 лет – это еще ребенок. У нее не было отца, потому что родители разошлись. С отчимом отношения не сложились (позже с ним судилась за наследство матери). Родной брат по маме стал водителем. А если мы посмотрим, из чего состоит организация Мирошниченко: из таланта, успеха очень интересных людей, которые к ее ногам положили и кусок своей жизни. От Шатрова ушла к литовскому режиссеру Витаутасу Жалакявичюсу, поддавшись страсти, названной ошибкой. Страсть к иностранцу прошла, и стало ясно, что столкнулась с человеком другой культуры, образа жизни, мышления…

Высоцкий воспел

После развода с литовцем Мирошниченко упивалась свободой. За ней спешили приударить знаменитые актеры. Среди них и душа компании Владимир Высоцкий. Он, еще являясь студентом, принимал у нее экзамены в театральный. Они были в общей компании.

- Она говорила, что нравилась Высоцкому, как довольно яркая девушка. Но приняла ухаживания его друга актера Всеволода Абдулова, - говорит Лазич. - Хотя бард пытался обратить на нее свое внимание. Посвятил ей песню. Высоцкий очень много ей дал. Но ей нравились мужчины в стиле Ален Делона. Бредила Францией. Высоцкий, Франция, Марина Влади. Изучила французский и пела на нем проникновенно, как о загадке иной жизни.

Ирина Мирошниченко в 1990 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Катрин Денев похожа на тебя

Кумиром Мирошниченко была Катрин Денев. Последний муж актер Игорь Васильев растопил сердце, сказав: «Ирина, как Катрин Денев похожа на тебя!».

- И она, смеясь, вспоминала, что в тот момент посмотрела на него другими глазами. Он преклонил колени перед ее внешностью, личностью и талантом, - говорит ее приятельница. - Мы с Ирой некоторое время не общались, когда я уезжала жить в Германию. А потом встретились вновь, и она рассказывала, как восстановилась после ужасной аварии в 80-м году, которую называла катастрофой, когда у нее были повреждения позвоночника. Рассказывала, как непросто пришлось, когда лежала прикованной к постели в больнице. Она мне говорила, мол, «я как Маресьев»: каждый шаг было больно делать. Но Ирина ходила, сжав кулаки, сцепив зубы, не показывая боль. Говорила, иначе бы потеряла роли. А тогда ей прислали сценарий фильма «Вам и не снилось» (роль мамы главной героини), что стало стимулом реабилитироваться. После госпиталя играла на съемках абсолютно больной, еле ходила. Вспоминала: «Я должна была играть семейное счастье в состоянии физической, адской боли и была на болеутоляющих. Но, слава богу, не парализовало.

Французская актриса Катрин Денев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После аварии она и с третьим мужем разошлась. По большому счету в жизни ничего хорошего не было. Были все время испытания. Но она боец. Человек, который умеет воевать с неприятностями, держать удар. У нее случались романы. Но как только она ощущала, что мужчина перестал ее очаровывать, становился банальным для ее восприятия, ей уже было неинтересно. Мы с ней говорили по душам. Она не хотела отдавать и делить свою свободу творческую с кем-то еще. Ей хватало себя, потому что там такой был громадный внутренний мир. И каждый раз жила работой. Мужчин не пускала в сердце. Ей не повезло со временем: такие мэтры в нее вкладывали, а когда пришло время отдавать накопленное и наработанное, началась перестройка с простоем в кино, принесшая невостребованность. Концентрировалась на театре, выбрав Чехова, играла самоотверженно. И признавалась, что именно это ей давало желание просыпаться счастливой. Участвовала в спиритических сеансах и считала, что общается с духами великих людей. Возможно, это ей помогало в профессии. А то, что с мужьями у нее не получалось, какие-то размолвки, припадки обид – ее не волновало. Никто не знает, что она при своей волнующей внешности была очень властной, требовательной: «Служите мне, а я служу искусству». Но внешне никогда этого не показывала. Была жесткой внутри, но целеустремлённой и показывающей не свое нутро, а обаяние Катрин Денев, саму любовь и саму романтику! Она была одиноким человеком. Я у нее спрашивала: «Ну как жизнь, не тоскливо?». Отвечала: «Я сама себе интересна. Мне не скучно, у меня столько книг, мыслей». Написала о себе книгу, стала преподавать, говорила, что наполнена успехами учеников. На телевидение приходила как на праздник, и имела с этого свой дополнительный к пенсии доход. Участвовала в передачах только за деньги. Когда завела себе дачу, с интересом занималась ее устройством, называя себя «прорабом».

О несостоявшемся материнстве

Актриса не скрывала, что делала аборты, чтобы не терять работу.

- Бездетность не сильно переживала, - считает Лазич. – Как умная женщина не стала бы говорить на телевидении то, что бы ее дискредитировало. Ели бы сказала, что довольна без детей, то прослыла бы эгоисткой. А она жила своей жизнью. Своей, а не другой, как часто это делают матери. У Иры была тревога одна: как она сыграет, как зритель ее примет, будут ли какие-то ошибки? Это создавало ей стимул жить. И работала она не ради денег, а для искусства.

Со слов Лазич, Мирошниченко признавалась, не о чем говорить со сверстниками, которые поглощены успехами или проблемами своих детей, внуков. А ей не о ком рассказывать. Она принадлежит сама себе. Но так привыкла к этому, что и жила для себя, комфортно, не делая трагедии из одиночества.

- Вот еще что важно, - продолжает знакомая. - Мы с ней общались. Она говорила, что, наверное, у каждого своя судьба, боль. «Но когда я начинаю думать о том, что не родила, вспоминаю своих коллег, подруг. И у большинства из них дети умерли от передозировки», - то ее слова. Говорила, мол, вот снималась у Георгия Данелия в фильме «Я шагаю по Москве», знала Мордюкову, Кустинскую, Смоктуновского, Гафта, Гурченко, Светлану Дружинину, дикторов телевидения. «И все они пережили своих детей, либо внука, как в случае с Гурченко. Словно люди должны были расплатиться за успех, славу, талант, любовь зрителей своим ребенком. Если так, то лучше никак. Господь меня пожалел, что я не оказалась в этом списке». Исправить она ничего не могла. Брать из детдома – было для нее исключено. Дуся Германова, коллега по театру, взяла ребёнка из детдома и потом вернула его обратно. Ирина понимала, что такую ответственность она на себя не потянет. Прожила сложную, яркую жизнь, оставив в искусстве свое имя. И действительно считала, что это «Катрин Денев похожа на нее».

Актриса трижды была замужем, последний брак актрисы раскололся в 1980 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КСТАТИ

Почему рассталась с Всеволодом Абдуловым

- У Мирошниченко был очень большой и нежный роман с Севой Абдуловым. Это было на моих глазах, – рассказала в свое время «КП» Мария Страментова, бывшая жена Игоря Кохановского, друга Высоцкого. - Я Севочку обожала. Наши родители дружили. Севочка был очень в Иру влюблен. Замечательный, говорил об Ирине с восторгом. У него со школы ребенок был. Этот роман у нее был после развода с литовским режиссером. Почему расстались? Думаю, Мирошниченко не устроил бедный, по ее мнению, актер. Сева на радио в основном подрабатывал.

А ВОТ ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

- Однажды у Мирошниченко случилось недопонимание с КГБ, - рассказал «КП» назвавший себя его сотрудником Дмитрий К. - Это было в начале 70-х. Произошел какой-то катаклизм политический, и мы пролетели – нашу страну не пригласили на большой международный фестиваль. И наши в отместку решили провести в Узбекистане кинофестиваль «Стран Центральной Азии, Африки и Латинской Америки». В Ташкенте, чтобы людям поближе добираться из Индии, Юго-Восточной Азии, чтоб не до Москвы. Ну и чтобы поднять престиж союзной республики. Ирину Мирошниченко пригласили как популярную советскую актрису. И там Ира показала себя не очень хорошо. Веселилась не по-детски. Завела интрижку с африканцем. Причем, в открытую, не скрываясь. Один раз вообще заснула в гостиничном фойе у пальмы, тогда их вместо телевизора ставили. В КГБ были документы по этому поводу соответствующие, но закрытые. Как и по другим поводам – актриса вела богемную, не типично советскую жизнь, мужчин меняла, любила рестораны… Ей посе фестиваля зарубили выезд за границу, сделала невыездной на какое-то время. Притормозили ее продвижение к званию народной, хотя популярностью у народа она пользовалась высокой.