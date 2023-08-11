В ремонтных мастерских СВО выпускают всеядные подствольники и облегченные минометы

Благодаря мобильной связи и интернету мы фактически в режиме онлайн видим все то, что происходит в зоне специальной военной операции. О том, что разведка и боевые действия сегодня проводятся небольшими штурмовыми отрядами, что совершают стремительные маневры во фланги противнику мы слышим из ежедневных сводок.

Во время таких бросков к позициям противника наши воины вынуждены преодолевать километры по бездорожью с полной выкладкой. А чтобы закрепиться на новых позициях, вынуждены брать с собой не только патроны и гранаты. Тащат на спинах, чтобы выжить пулеметы, противотанковые мины и минометы.

Это раньше можно было в любом окопе позаимствовать у врага гранаты - ВОГи к подствольнику Калашникова. А что делать, если оружие у солдат ВСУ все чаще встречается польское, а гранатометы даже американской системы? И часто это иностранное оружие оказывается легче, дальнобойнее и мощнее.

На помощь приходит смекалка, которая подсказывает, что и на ствол Калашникова можно приспособить устройство для метания холостым патроном обычных противопехотных гранат РГД-5 и Ф-1, что намного смертоноснее иностранных ВОГов.

В этом нет ничего нового: для метания Ф-1 и еще десятка различных отечественных гранат достаточно иметь одну стальную чашу со штатной резьбой на ствол автомата. А ведь такие самодельные мортирки для метания гранат использовались еще в Первую мировую войну. Ружейный гранатомет системы Дьяконова был на вооружении уже в каждом стрелковом подразделении Красной Армии во время советской-финской войны.

А еще наши бойцы в СВО взяли на вооружение идею переоснащения ручных гранатометов РПГ-7 в 82-миллиметровые минометы. С собой больше не надо таскать сам 60-килограммовый миномет с плитой. Достаточно иметь многоразовый переходник под стартовые заряды от РПГ-7 к 82-миллиметровой минометной мине. А вот сами гранатометы, заряды и мины всегда можно найти даже на вражеских позициях.

Таким, образом бойцам становится не нужна техника, чтобы перевозить миномет. И это дает возможность скрытно зайти противнику во фланг и нанести неожиданный сокрушительный удар.

«Это приспособление эффективно используют наши штурмовики, разведчики в наступательных операциях. Это очень эффективно. Мы уже все протестировали и уже 50 штучек передали», — продемонстрировал изделия замкомандира ремонтного взвода Назим.

По словам Назима, его ремонтная рота выпускает более 200 переходников в сутки. Это значит, что каждый день наша группировка в СВО получает мобильную минометную батарею, которая может перемещаться вдоль линии соприкосновения без шумной техники.

Примечательно, что сама идея с использованием ручных гранатометов для стрельбы 82-миллиметровыми минами пришла к нам с Ближнего Востока. Опыт боевых действий в Сирии доказал эффективность таких мобильных «минометных точек». Использовали эту идею и члены вооруженных формирований киевского режима, которые обучались по одним западным методичкам для сирийских террористов.

Специалисты ремроты восстанавливают и дроны, которые способны поднимать несколько минометных мин.

«Наши разведчики, я думаю, будут довольны проделанной работой», - отметил Назим.