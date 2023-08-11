Минобороны России точными ударами с воздуха разрушило казармы иностранных наемников в Запорожье

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил на прошедшем брифинге данные о потерях ВСУ за минувшие сутки: на Купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск, уничтожив 165 украинских военнослужащих продолжили наступательные действия на широком фронте и улучшили тактическое положение в ряде населенных пунктов Харьковской области, на Донецком направлении ВСУ в пяти атаках потеряли до 180 солдат, на Южно-Донецком до 35, на Запорожском до 60, на Красно-Лиманском до 115, а на Херсонском до 20.

Кроме 575 наемников киевского режима наши воины ликвидировали польскую самоходку «Krab», американские самоходки М109 «Paladin» и М777, две радиолокационных станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 (США), а еще десятки единиц бронетехники.

Генерал-лейтенант отметил, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками в Запорожье поражен пункт временной дислокации иностранных наемников, а в районах Торецк Донецкой Народной Республики, Чернещина, Липцы Харьковской области и Гуляйполе Запорожской области уничтожены четыре склада боеприпасов 24-й, 43-й, 60-й механизированных бригад ВСУ, а также 108-й бригады территориальной обороны. Нашей артиллерией в течение суток нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 139 районах.

Конашенков отметил хорошую боевую работу подразделений противовоздушной обороны, что перехватили два реактивных снаряда «HIMARS» и 16 беспилотников в небе Донбасса.

Кроме того, сегодня днем пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объекту на территории Москвы.

«БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в лесном массиве на западе города Москвы. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», - подчеркнули в Минобороны России.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

458 - самолетов.

245 - вертолетов.

5654 - беспилотных летательных аппарата.

429 - зенитных ракетных комплексов.

11230 - танков и других боевых бронированных машин.

1144 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

5847 - орудий полевой артиллерии и минометов.

12176 - единиц специальной военной автомобильной техники.