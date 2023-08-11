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Политика11 августа 2023 10:59

Минобороны России точными ударами с воздуха разрушило казармы иностранных наемников в Запорожье

Наши воины также пресекли попытку киевского режима осуществить очередную террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объекту на территории Москвы
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил на прошедшем брифинге данные о потерях ВСУ за минувшие сутки: на Купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск, уничтожив 165 украинских военнослужащих продолжили наступательные действия на широком фронте и улучшили тактическое положение в ряде населенных пунктов Харьковской области, на Донецком направлении ВСУ в пяти атаках потеряли до 180 солдат, на Южно-Донецком до 35, на Запорожском до 60, на Красно-Лиманском до 115, а на Херсонском до 20.

Кроме 575 наемников киевского режима наши воины ликвидировали польскую самоходку «Krab», американские самоходки М109 «Paladin» и М777, две радиолокационных станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 (США), а еще десятки единиц бронетехники.

Генерал-лейтенант отметил, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками в Запорожье поражен пункт временной дислокации иностранных наемников, а в районах Торецк Донецкой Народной Республики, Чернещина, Липцы Харьковской области и Гуляйполе Запорожской области уничтожены четыре склада боеприпасов 24-й, 43-й, 60-й механизированных бригад ВСУ, а также 108-й бригады территориальной обороны. Нашей артиллерией в течение суток нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 139 районах.

Конашенков отметил хорошую боевую работу подразделений противовоздушной обороны, что перехватили два реактивных снаряда «HIMARS» и 16 беспилотников в небе Донбасса.

Кроме того, сегодня днем пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объекту на территории Москвы.

«БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в лесном массиве на западе города Москвы. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», - подчеркнули в Минобороны России.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

458 - самолетов.

245 - вертолетов.

5654 - беспилотных летательных аппарата.

429 - зенитных ракетных комплексов.

11230 - танков и других боевых бронированных машин.

1144 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

5847 - орудий полевой артиллерии и минометов.

12176 - единиц специальной военной автомобильной техники.

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