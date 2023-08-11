200 студентов из 29 вузов России стали победителями одной из крупнейших стипендиальных программ страны

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Победителями ежегодной стипендиальной программы на 2023—2024 годы стали 200 студентов из 29 вузов России. В течение всего учебного года они будут ежемесячно получать 25 тыс.рублей, а также менторскую поддержку Тинькофф, благодаря чему смогут сделать первые шаги в карьере. После окончания обучения в вузе всех участников ждет отложенное предложение о работе в Тинькофф.

Всего в конкурсе приняли участие более 13 тысяч студентов из 30 стран, в том числе России, Беларуси, Китая и Индии. Все они очно обучаются в российских вузах. Наибольшее количество заявок подали студенты НИУ ВШЭ, МФТИ, МГУ, ИТМО, Финансового университета, СПбГУ, ВГУ и Университета Иннополис — на них приходится 57% от общего числа поданных заявок. В общей сложности в отборочных испытаниях приняли участие студенты из 150 вузов.

Из 200 победителей 47 человек — жители Москвы и Петербурга, еще 153 — жители других городов России и зарубежья. Также большое число стипендиатов из Новосибирска, Челябинска, Нижнего Новгорода, Белгорода и Набережных Челнов.

Победителей выбирал экспертный совет стипендиальной программы, в который входят топ-менеджеры Тинькофф, известные предприниматели из ИТ-индустрии, а также представители научных, образовательных и общественных организаций.

Фото: Shutterstock

В финал вышли участники, набравшие максимальное количество баллов во время отборочных испытаний: экзамена, оценки портфолио, интервью с экспертами. Больше всего стипендиатов оказалось по трекам «Аналитика» и «Разработка» — 93 студента по каждому направлению. Еще 14 студентов будут получать стипендию по новому треку «Информационная безопасность». Это одно из наиболее актуальных и востребованных направлений в технологических компаниях любых отраслей, включая финансовую.

Напомним, стипендиальная программа рассчитана на поддержку талантливых студентов — участников и победителей олимпиад всероссийского и международного уровня, чемпионатов по программированию и хакатонов, авторов научных публикаций и собственных проектов по разработке (pet-project), студентов с выдающейся академической успеваемостью и других.

С этого года стипендиальный фонд был увеличен почти до 60 млн. рублей, а количество участников — до 200 человек. К тому же получать стипендию Тинькофф теперь могут и иностранные студенты, обучающиеся в российских вузах.