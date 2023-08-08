Меньше тревоги - больше счастья: Как медицинские клоуны помогают детям, родителям и врачам бороться с болезнями и плохим настроением

Недавно прошла первая Всероссийская «Школа медицинских клоунов»

Слова о том, что смех продлевает жизнь, не простой звук. Их правдивость на деле доказали медицинские клоуны - для людей, которые лежат в больнице, это те же самые психологи, только не классические, которые проводят часовые консультации с разбором детских травм. Они используют иные приемы, но они не менее действенны, и их эффект можно измерить. Например, работа медицинских клоунов приводит к снижению кортизола (гормона, который повышается, когда человек испытывает страх). Снижение гормонов стресса и выработка гормонов счастья от работы клоунов приводит к более быстрому и приятному выздоровлению.

Героями программы "Доброволец" на Радио "Комсомольская правда" стали Лерика Пивненко-Лукина, медицинский клоун Тик-Так, преподаватель Всероссийской «Школы медицинских клоунов», и Надежда Лауниц, учредитель и руководитель Автономной некоммерческой организации «ЛенЗдравКлоун». Девушки рассказали о том, что привело их в благотворительность и как изменилось отношение к больничной клоунаде в России за последние 10 лет.

Как призналась Лерика Пивненко-Лукина, она училась в цирковом училище, оттачивая свой талант в клоунаде, когда узнала, что существует такое явление, как медицинские клоуны.

"Я не обратила внимания на слово «медицинские», подумала: о, клоунада, это про меня. И, собственно, стала параллельно учиться и в цирке, и в больницах. И когда нам выдавали дипломы, я уже поняла, что цирк я, конечно, очень люблю, но в больницах я точно нужнее, поэтому я остаюсь", - рассказала Лерика.

За 11 лет работы Лерика, по ее словам, ни разу не пожалела о сделанном выборе. Не пожалела о нем и Надежда Лауниц, которая связана с темой благотворительности в больницах уже много лет.

"Пока Лерика училась в цирковом училище совершенно в другом городе, тоже 11 лет назад, я со своей подругой создала некоммерческую организацию «ЛенЗдравКлоун», и мы тоже начали заниматься медицинской клоунадой. Вообще по профессии я юрист, и у меня рабочая стезя совсем другая, я работала юристом, потом в соцзащите, сейчас я генеральный директор сети офтальмологических клиник 3Z, это микрохирургия глаза. Но с 2012 года я плотно занимаюсь развитием медицинской клоунады, но больше в такой административной части. Я, так скажем, создаю возможности нашим медицинским клоунам работать в разных городах и в разных стационарах", - рассказала Надежда.

Найти общий язык клоуну и врачу не всегда бывает просто - как донести, что присутствие постороннего человека в отделении может быть не злом, а благом? Организационные вопросы берет на себя «ЛенЗдравКлоун».

"Когда я еще работала не с «ЛенЗдравКлоуном», все время было так: здравствуйте, мы тут что-то хотим, как будто бы помочь. И не понимали, как рассказать так, чтобы нас услышали. Потому что клоунский язык и медицинский – это два разных мира. И когда мы с Надеждой познакомились, я примкнула к «ЛенЗдравКлоуну», я стала понимать, почему это работает именно так, почему «ЛенЗдравКлоун» масштабируется сейчас, мы в 6 городах России. Потому что она приходит, рассказывает про профессию, и врачи такие: а, вы как бы к нам не ломать, а помогать, поддерживать, действительно слышать нас, наши запросы, ну, тогда давайте пробовать", - говорит Лерика Пивненко-Лукина.

За последние 10 лет отношение к медицинской клоунаде в России изменилось в лучшую сторону, отмечают волонтеры. В «ЛенЗдравКлоун» стараются, чтобы к каждому стационару прикреплялись отдельные специалисты, которые годами, а в некоторых случаях даже десятилетиями работают с одной конкретной больницей.

"Мы, конечно, стараемся много рассказывать про медицинскую клоунаду, как это работает, что в стационарах у всех, кто там находится, даже у взрослых, высокий уровень тревожности, что этот уровень тревожности влияет на гормон кортизол, что изменение гормона кортизола влияет на скорость заживления раны и в целом на восстановление. И, соответственно, мы работаем с этой тревожностью, для того чтобы нормализовать кортизол, и у человека быстрее шло восстановление. И через это, грубо говоря, информирование о том, что мы делаем, получаем больше доверия от врачей, и нас пускают… Сейчас мы, например, провожаем взрослых пациентов на операции, до операционных дверей. И с нами они в хорошем настроении уходят в наркоз. А, как известно, в каком настроении ты ушел, ты в таком и вернулся. Соответственно, возвращаются тоже в хорошем", - говорит Надежда Лауниц.

В организации верят, что смех облегчает боль и рассеивает тоску, пусть всего на минуту. Что слабая улыбка бывает дороже часа бурного веселья. Что от положительного настроя действительно зависит успех лечения. Что клоуны нужны не только детям, но и родителям, врачам, волонтерам - ведь они реально меняем атмосферу отделения, становятся его частью. Ведь искренняя радость для тех, кто лежит в больнице и работает там, - это крайне важно.

"Ленздравклоун" — команда профессиональных медицинских клоунов, которая с 2012 года оказывает квалифицированную психоэмоциональную поддержку тяжелобольным пациентам стационаров (больниц, хосписов, интернатов), среди которых как дети, так и взрослые. Сегодня организация работает в шести городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Аксае, Краснодаре, Сочи.