Чтобы такое съесть, чтобы похудеть? Ученые нашли чудо-продукт

Полезные вещества ореха разгоняют энергетический обмен на клеточном уровне. Фото: Shutterstock

Ученые из Мексики и американского штата Техас решили присмотреться к ореху пекан и исследовать его свойства. Испытания прошли в лаборатории на животных и результаты всех удивили. Оказалось, что пекан защищает от диабета, лишнего веса и ожирения и от жирового перерождения печени.

Пекан считается функциональным и полезным продуктом питания благодаря высокому содержанию полиненасыщенных жирных кислот, пищевых волокон и полифенолов, которые улучшают пищеварение, функции мозга и также могут защитить от образования тромбов, болезней сердца и некоторых видов рака.

Чтобы понять, как именно пекан работает на пользу организма, ученые придумали кормить животных диетами с разным (но высоким) содержанием жира. И каким-то мышкам повезло и им давали на регулярной основе 3,6 или 6 мг/г цельного пекана или экстракта полифенола ореха пекан соответственно в течение 18 недель.

КАК ПЕКАН РАБОТАЕТ НА ПОХУДЕНИЕ?

Полезные вещества ореха разгоняют энергетический обмен на клеточном уровне. Добавки из пекана к высокожирной диете показали эффект снижения жировой массы, сывороточного холестерина и индекса инсулин резистентности. Они также предотвращали жировое изменение печени и повышали потребление кислорода.

- Эти положительные эффекты были связаны с увеличением активности в бурой жировой ткани и с митохондриальной активностью. Настоящее исследование демонстрирует, что экстракт ореха пекана или цельный пекан может предотвращать ожирение, жировое изменение печени и диабет за счет уменьшения дисбактериоза, снижения воспаления и увеличения содержания митохондрии и расхода энергии внутри клетки, - сообщают авторы.

Кстати, если перевести мышиные дозы ореха на человеческие, то это получалось по 22–38 целых орехов пекан или 21,6 – 36 г экстракта (обезжиренной муки ореха пекан) на день для человека весом 60 кг. Важно подчеркнуть, что авторы не призывают есть каждый день именно столько орехов пекан, исследование показывает общую пользу продукта и именно в отношении животных.

КАКОЕ ПИТАНИЕ ТОЧНО ПОЛЕЗНО ДЛЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ?

Лидер по пользе для здорового обмена веществ, предотвращения жирового изменения печени, развития диабета является средиземноморский вариант питания. Попросту говорят, это питание, в котором выбирать стоит овощи и фрукты, цельнозерновые продукты, разнообразные орехи и бобовые, нежирное мясо и совсем немного красного мяса и сахара, чуть-чуть сладостей.

Это именно сбалансированная система питания, а не строгая диета, с выбором качественного оливкового масле, ароматных трав и специй, рыбы и морепродуктов хотя бы пару раз в неделю. Диетическое мясо – это индейка и курица, а говядина остается для особых случаев. Такое питание положительно отражается на кровяном давлении и уровне плохого холестерина в крови и при этом дает достаточно сил и энергии.