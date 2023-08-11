«Надо же отчитываться перед Западом»: Что стоит за заявлением Киева про спецслужбы

Подоляк заявил, что в России якобы активно действует сеть украинских спецслужб Фото: REUTERS

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в России якобы активно действует сеть украинских спецслужб. На «Радио «Комсомольская правда» на фоне этого заявления поговорили об идеологических войнах с руководителем Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорем Шатровым.

- Что стоит за этим заявлением, как полагаете?

- Когда нет реальных успехов на фронте, необходимо ежедневно заявлять о победах в медийном пространстве. И такое впечатление, что любое ЧП в нашей стране — от землетрясения до потопа из-за паводка или пожара на складе украинские каналы припишут действиям своих агентов или диверсантов. Им же надо ежедневно демонстрировать свою эффективность. Во-первых, они, таким образом, могут отмыть определенную сумму денег, скажут, что использовали в этих целях. А во-вторых, покажут свою эффективность.

- Но сеть, вы думаете, есть?

- Сейчас постоянно задерживаются и граждане России, работающие на украинские спецслужбы, и люди, попавшие на территорию России в период, когда мы широко давали гражданство РФ всем, кто приехал из соседней страны.

Но в целом такие заявления — это пропагандистский ход Киева. Таким образом, они с одной стороны хвастливо отчитываются перед западом. С другой - показывают, что вот это не они, не Киев, ведут «необъявленную. войну» против российских граждан. Ведь это же террористические акции против мирных граждан РФ в районах, где нет никаких военных действий. Что в глазах Запада так себе картинка.

- А у России на Украине своя разветвленная сеть есть?

- В этом можно быть уверенным. На Украине до сих пор остается немало людей, которые продолжают сочувствовать России и хотели бы жить в ее составе. Есть «николаевские партизаны». Есть четкие люди в Харьковской области. Они действуют по идеологическим, по идейным соображениям. Ждут прихода нашей страны. Им близки идеи Русского мира и можно ли тут говорить, что они — агенты России? Они - русские люди, которые помогают русским. С другой стороны, мы видим, что ряд наших удачных действий, точных ударов по определенным важным целям говорит о том, что есть там действуют и наши высококлассные разведчики.