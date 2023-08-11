Несомненная польза, да и вкус – «бомбический»

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня следить за здоровьем не просто модно, а необходимо: иначе сложно выдерживать такие нагрузки, которые диктует жизнь, и притом хорошо выглядеть и не болеть. Однако ввиду перманентного цейтнота это непростая задача.

Кто из нас подолгу не сидит у компьютера? Все. В остальное время мы носимся по другим своим делам, включая спортзал и бассейн, в промежутке что-то едим – ведь на все требуются силы, и только глубоким вечером возвращаемся домой, если...

Если, конечно, не едем куда-то, что тоже – норма жизни. Многие почти постоянно в дороге, регулярно летают или мчат на колесах или по железной дороге – в силу профессии или душевной склонности к путешествиям. Но все это не повод отказывать себе в уже привычном качественном питании (апологетов ЗОЖ с каждым годом прибавляется). Тем более что профессионалы уже позаботились о нас, пока мы были заняты.

Существующая на российском рынке продуктов питания с 2016 года отечественная компания Bombbar предлагает свою продукцию спортсменам и всем, кто ведет активный образ жизни и не желает перекусывать печенькой, конфеткой или бутербродом с колбасой, заедая голод, но не насыщаясь как положено.

А вот богатый по своему питательному составу протеиновый батончик и многие другие полезные вкусняшки от Bombbar – перекус что надо. Компактный, легкий и питательный! Всегда можно несколько штучек кинуть в сумку – не утянут, зато голодными не оставят и не позволят слопать нежелательную сладкую булочку. Между прочим, это настоящее спасение для сладкоежек: с виду протеиновый батончик – обычный батончик, но в отличие от прочих подобных десертов в нем принципиально иное соотношение жиров и углеводов. В протеиновом батончике процент белка доходит до 30%, но по вкусу это лакомство!

Ассортимент компании насчитывает более 80 видов продукции и с каждым годом расширяется. Он разнообразен настолько, что каждый может выбрать что-то по вкусу. Будь то высокобелковый снек или мюсли, протеиновая выпечка или фитнес-десерт, низкокалорийный шоколад или каша, спортивная смесь или коктейль – абсолютно все изготовлено без сахара, ГМО, пальмового масла и вредных для здоровья добавок! Сохраняем хорошую физическую форму, ребята, высокую работоспособность и привлекательную внешность без избыточного веса.

Кстати, если кто-то еще не перешел к здоровому питанию, то аппетитные предложения от Bombbar способны помочь в этом деле. Кроме того, здоровые перекусы – необходимая составляющая для достижения поставленных целей. Главное – выбрать правильное «топливо», то есть верные продукты. В зависимости от того, что нам нужно – похудеть или, наоборот, набрать мышечную массу; быстро восстановить силы после изнурительных маршрутов или тренировок, выполнить в короткий срок большой объем работы – грамотно выбираем продукт и заправляемся.

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