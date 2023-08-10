Работа - ходить с красным носом: В «ЛенЗдравКлоун» рассказали, зачем клоуны посещают больницы

Люди, которые потом будут работать в больницах, должны не только уметь шутить и жонглировать

Больничные стены - не то место, которое принято ассоциировать со счастьем и радостью. Чувство тревожности у людей, которые вынуждены там находиться, считается обычным делом. Миссию нести смех и радость больным, их близким и врачам возложили на свои плечи медицинские клоуны - люди, которых можно назвать психологами. Только вот методы у них совершенно другие.

Героями программы "Доброволец" на Радио "Комсомольская правда" стали Лерика Пивненко-Лукина, медицинский клоун Тик-Так, преподаватель Всероссийской «Школы медицинских клоунов», и Надежда Лауниц, учредитель и руководитель Автономной некоммерческой организации «ЛенЗдравКлоун». Девушки рассказали, почему клоунада важна не только детям, а также о том, почему не каждый сможет стать больничным клоуном.

Как рассказала Лерика Пивненко-Лукина, стать медицинским клоуном - не так просто. Недавно прошла первая Всероссийская "Школа медицинских клоунов". Люди, которые потом будут работать в больницах, должны не только уметь шутить и жонглировать. Куда более важны стрессоустойчивость, психологическая зрелость, деликатность.

"Историй множество. Буквально на днях врач нас видит и говорит: «А пойдемте с нами в реанимацию». Во взрослом отделении, куда мы тоже зашли полтора года назад. Именно врачи нас сами позвали, хотя не скрывают, что были настроены скептически, мол, давайте посмотрим, раз в неделю начнем. Мы уже работаем полтора года в частной клинике МЕДСИ в Боткинском проезде, уже мы в трех МЕДСИ разных работаем. Они про нас сами рассказывают, потому что видят эффект, и видят как раз эти истории. Просто идут по коридору по своим делам, и тут человек стоял серьезный, строгий, может быть, плакал. Потому что, конечно, эмоции на пределе, человек понимает, что он в онкологическом отделении, и он уже взрослый, или его близкие здесь. И мы что-то сказали, пошутили, надули мыльный пузырь. Все что угодно может случиться. Мы говорим: «Какие у вас красивые глаза», - и пошли дальше. То есть это чаще такое мгновенное взаимодействие, но врачи сами стали видеть, что пациентам гораздо легче. И мы тоже стали замечать, что и врачам мы нужны. Потому что есть исследование о том, что когда медицинский клоун появляется в отделении, и у врачей снижается тревожность и уменьшается риск эмоционального выгорания. Потому что, конечно, у них эмоций еще больше, и им тоже это все нельзя брать на себя", - рассказывает Лерика Пивненко-Лукина.

Она подчеркнула: клоунада, несмотря на стереотипы, нужна далеко не только детям. Нуждаются в поддержке и взрослые, которые лежат в больницах или сопровождают там маленьких пациентов. Нужна она и врачам.

"Может быть, взрослым она нужна даже больше, чем детям. Потому что взрослые как бы осознают больше, что с ними происходит, и способны себя накручивать, домысливать и т.д. Да, мы действительно с конца 2021 года начали работать в отделении химиотерапии. Это был наш первый опыт взаимодействия с взрослыми. Мы туда тоже очень аккуратно шли, очень боялись, как на нас там посмотрят эти самые взрослые. Но оказалось, что действительно это нужно, эта эмоциональная разрядка помогает быть более стойким в сложных жизненных обстоятельствах. И даже подслушали одну историю от сотрудницы отделения, которая рассказывала: «Был сложный день, кто-то гавкнул, кто-то еще что-то, и я сижу, пишу заявление об увольнении. И тут заходит Лерика, клоун Тик-Так, пошутила, пузырей надула». Она заулыбалась, подумала: зачем мне отсюда уходить, когда все хорошо? Порвала это заявление и осталась работать. И работает до сих пор. Вот это мгновенное снижение психоэмоционального напряжения важно и нужно оказалось даже во взрослых отделениях. По нашему наблюдению, там это даже важнее, чем в детских", - говорит Надежда Лауниц.

К своей работе медицинские клоуны относятся очень ответственно. У каждого есть медкнижка, а раз в полгода проходится медобследование. Медицинские клоуны – это профессионалы. Слишком велика цена ошибки, сказанных невпопад слов.

"Перед началом работы и даже перед подготовкой документом есть еще огромный период времени, когда мы медицинских клоунов готовим, для того чтобы они смогли начать работать. И, по большому счету, начало, это когда мы отбираем в Школу ребят, которые потом пройдут обучение. Потом мы их отстажируем, и только потом мы вообще приступим к тому, чтобы начать работать в больнице. И это такой большой путь примерно на полгода", - говорит Лерика Пивненко-Лукина.

Пройти курсы при этом, испытать себя, может любой желающий. Школа проводится раз в год, каждую осень. Заполнить анкету и записаться можно на сайте «ЛенЗдравКлоун.ру» есть анкета для тех, кто хочет стать медицинским клоуном.

"Это совсем не актерство. Медицинский клоун – это полная импровизация. У нас есть некоторые, скажем так, заготовки для определенного возраста детей или взрослых. Мы смотрим в глаза, говорим: здравствуйте, можно ли с вами пообщаться? И дальше отвечаем ровно на то, что услышали. И в этом сложность. Потому что это все время неловко, ты еще и стоишь в красном носе в этот момент. На тебя смотрят, тебя оценивают. И нам однажды как раз во взрослом отделении здорово сказали. Стоял такой грустный пациент, посмотрел на нас и говорит: «Нет, по сравнению с вами у меня все хорошо, меня хотя бы не заставляют ходить с красным носом». Мы говорим: «Ну, у нас такая работа, и мы ее очень любим»", - говорит Лерика Пивненко-Лукина.

"Ленздравклоун" — команда профессиональных медицинских клоунов, которая с 2012 года оказывает квалифицированную психоэмоциональную поддержку тяжелобольным пациентам стационаров (больниц, хосписов, интернатов), среди которых как дети, так и взрослые. Сегодня организация работает в шести городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Аксае, Краснодаре, Сочи.