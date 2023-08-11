«Странная смерть брата ее подкосила»: Режиссер Джимбинова, тело которой пролежало два года в закрытой квартире, оказалась богатой наследницей

Светлану Джимбинову обнаружили мертвой. Судмедэкспертиза установила, что женщина умерла более полутора лет назад - скорее всего, еще в начале 2022 года.

Стали известны новые подробности жизни театрального режиссера Светланы Джимбиновой, мумифицированное тело которой обнаружили на днях в квартире на юго-западе Москвы.

Напомним, тревогу забили соседи - вспомнили, что последний раз видели бывшую постановщицу спектаклей театра Вахтангова больше года назад. Кроме того, многие обратили внимание на большое количество долговых квитков в двери. Вызвали полицию. С помощью сотрудников МЧС вскрыли дверь. Светлану Джимбинову обнаружили мертвой. Судмедэкспертиза установила, что женщина умерла более полутора лет назад - скорее всего, еще в начале 2022 года.

Как стало известно, несмотря на затворнический образ жизни в последние годы, Светлана Бемовна была весьма богатой женщиной - владела сразу тремя квартирами и уникальной коллекцией старинных книг. Точнее, должна была владеть. Судьба наследства покрыта странной тайной…

МОЛОДАЯ ВДОВА

Семья Джимбиновых - одна из самых известных в Калмыкии. По крайней мере, в советское время. Отец Светланы Бемовны Бембя Джимбинов был известным партийным деятелем, ученым-востоковедом, журналистом-международником. Его двоюродный брат Апуш Джимбинов - фронтовик, артиллерист, кавалер Ордена Красной Звезды, в 1950-х председатель горисполкома республиканской столицы Элисты. Сын Апуша Джимбинова Джорж - известный летчик-полярник.

Светлана Бемовна родилась в 1940 году уже в Москве, куда отец перебрался еще в довоенные годы. Тонкая интеллигентная девушка. После школы закончила режиссерский факультет ГИТИС.

- Известно, что после окончания вуза Светлана Бемовна поставила спектакль в театре Элисты. Но потом вернулась в Москву и на этом ее связь с родной республикой в-общем-то оборвалась, - рассказал KP.RU журналист Вячеслав Насунов.

Потом был столичный театр имени Вахтангова. На молодого режиссера обратил внимание легендарный главреж, трижды лауреат Сталинской премии Рубен Симонов. Вскоре Светлана стала второй женой мэтра. Рубен Константинович скончался в 1968 году, в возрасте 69 лет. Светлане Бемовне тогда было всего 28. Но после этого других мужчин, как вспоминают знакомые и соседи, в ее жизни больше не было.

- Скорее всего, это вопрос масштаба личности. Сложно было найти мужчину, который мог бы стоять рядом с гением, - размышляет Насунов. - Мужчинам Светлана Бемовна нравилась. Она, в общем-то, даже в пожилом возрасте была симпатичной женщиной. Но свою личную жизнь после смерти мужа она так и не устроила.

В театре имени Вахтангова женщина поставила шесть спектаклей, в том числе несколько чудесных сказок, которые шли с большим успехом. Но в конце 1980-х ушла. И с тех пор никто из театра с ней не общался. Будто вырезали два десятка лет работы.

Светлана Джимбинова стала жить в трехкомнатной квартире на Университетском проспекте. (По воспоминаниям соседей, родители жили с ней, пока не умерли). Говорят, в самые трудные годы, когда денег совсем не хватало, помогали родственники со стороны племянника отца (Джоржа Джимбинова, летчика) - его сыновья стали серьезными финансистами. Но в какой-то момент это общение прервалось.

Стали известны новые подробности жизни театрального режиссера Светланы Джимбиновой, мумифицированное тело которой обнаружили на днях в квартире на юго-западе Москвы. Фото: Александр РОГОЗА

СТРАННАЯ СМЕРТЬ БРАТА

Говорят, Светлана Джимбиновна резко замкнулась и прервала все отношения с внешним миром, в том числе с родственниками, после смерти старшего брата. Станислав Джимбинов был известным литературоведом, специалистом по американской и античной литературе, знал восемь европейских языков, преподавал во ВГИКе. Известно, что он скончался в 2016 году. Джимбиновна считала, что брата могли убить.

- Дело в том, что у Станислава Бемовича была большая коллекция раритетных книжных изданий. Это была их общая страсть с сестрой. Тратили порой на покупку книг всю свою пенсию. И очень дорожили этой коллекцией, - продолжает журналист Насунов. - Станислава Бемовича нашли мертвым в его квартире. (Мужчине на тот момент было 78 лет, - Авт.). Он якобы упал с лестницы, на которую залазил, чтобы взять книгу с полки большой домашней библиотеки. Ударился головой. Причем, нашли его только через неделю после смерти - тоже вскрывали дверь. Светлана Бемовна считала, что брата могли убить из-за какой-нибудь редкой книги. Но пропало ли что-то из коллекции, сказать было сложно.

По словам знакомых, в этот период у Джимбиновой обострилась некая подозрительность. Она считала, что люди из ближнего окружения могут быть нацелены на ее квартиру и коллекцию книг.

- Это, конечно, очень странные мысли. Потому что ее московские родственники - люди, мягко говоря, очень не бедные, - говорит Вячеслав Насунов. - Возможно, это было связано с мнительностью, которая усугубляется с возрастом.

ЧТО ГОВОРИТ ПЛЕМЯННИК

Нам удалось связаться с племянником Светланы Джимбиновой. Мерген Джоржович Джимбинов - предприниматель.

- На самом деле это началось еще когда Станислав Бемович был жив, - рассказал KP.RU Мерген Джимбинов. - Я общался в основном с дядей. В разговорах иногда проскальзывало, что Светлана Бемовна и ему советовала прекратить общение с нами. Поэтому после смерти дяди мы с ней не общались. Светлана оборвала с нами связь. Я бы не стал исключать, что рядом с ней в тот момент был кто-то, кто настраивал тетю против родни.

Вячеслав Насунов последний раз видел Джимбинову в январе 2020 года.

- Ей тогда исполнилось 80 лет, я был в Москве и заехал к ней на Университетский проспект, чтобы поздравить и передать одну из своих статей о ней. Звонил - никто не отвечал, не мог попасть в подъезд. И вдруг увидел Светлану Бемовну. Она шла из аптеки и, судя по всему, чувствовала себя нехорошо, передвигалась с трудом. Но меня поразило другое: она погасла, ее уже ничего не интересовало. Светлана Бемовна меня узнала, но не проявила никаких эмоций. Мы поговорили совсем коротко. И я ушел.

По словам родных, на момент смерти Светлана Джимбиновна должна была быть весьма богатым человеком. Ведь помимо собственной квартиры на Университетском ранее она должна была унаследовать квартиру родителей на Мосфильмовской улице, а после смерти бездетного брата, как наследница первой очереди, еще и его жилье. Плюс коллекция книг, о которой ходили настоящие легенды. Что стало с этим имуществом, родные пока не знают. При этом не исключают, что квартирами Джимбиновой мог попытаться завладеть кто-то со стороны. Займется ли проверкой полиция?

Судя по всему, продолжение этой истории следует…

Фото: Александр РОГОЗА

КСТАТИ

Родственникам пока не передали тело Светланы Джимбиновой для ее погребения – посмертная судмедэкспертиза еще не завершена. С учетом состояния тела этот процесс может растянуться до месяца. Отец и брат режиссера были кремированы по буддистским обычаям, они покоятся на Донском кладбище Москвы. Родные хотели бы похоронить Светлану Бемовну так же.