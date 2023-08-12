Вместо мусорного бака - контейнер волонтеров: Как "Доброворот" дарит новую жизнь старому текстилю

Потребности людей, которые обращаются в "Доброворот", часто меняются. Но есть вещи, которые нужны всегда

Миллионы тонн текстильных отходов гниют на свалках в России, выделяя парниковые газы. Из-за этого в воду попадают ядовитые красители, а страна теряет миллиарды, так как отрасль переработки текстиля не получает достаточного количества сырья. А в это время кто-то нуждается в одежде, которой еще можно было воспользоваться.

И всего этого бы не случилось, если бы вместо мусорного бака одежда попала в контейнер по сбору ненужного текстиля.

Гостьей эфира программы "Доброволец" на Радио "Комсомольская правда" стала Наталья Розина, социальный предприниматель, создатель проекта «Доброворот». Она рассказала про своей уникальный проект, который объединяет сеть боксов для сбора ненужного текстиля в Москве и Московской области. И что с этим текстилем в дальнейшем происходит. Идея проекта, по словам Натальи, родилась из семьи.

"У нас в семье четверо детей, и все началось с того, что мы пристраивали вещи своих детей. Потом мы начали пристраивать вещи, которые нам приносили люди, считающие, что раз мы многодетные, то нам обязательно нужно отдать гору детских вещей. Потом мы начали устраивать какие-то свопы, разборочки, фримаркеты, куда люди могли принести одежду и забрать одежду. Но мы быстро поняли, что приносят в три раза больше, чем разбирают. И в один прекрасный день я подала заявку на грант от одной из российских крупных компаний, мы получили 50 тысяч рублей, сделали на эти деньги два железных контейнера для сбора одежды, поставили их около жилых домов в ТСЖ у нас в округе. И с этого все и началось. Сейчас у нас больше 50 контейнеров", - рассказывает Наталья Розина.

У проекта "Доброворот" сейчас 37 сортировочных позиций на складе. Любой предмет одежды, который попадает в контейнеры волонтеров, пересматривается и определяется в одну из категорий. Например, испорченная одежда идет в переработку. Полезная ветошь - в собачьи приюты, которым пригодятся разнообразные подстилки, матрасы и одеяла. Часть одежды даже продается, чтобы окупать работу волонтеров. Но не вся одежда, к сожалению, может быть полезной.

"Здесь нам как потребителям надо быть более внимательными, когда мы что-то покупаем. Например, одежда из так называемой экокожи – это никакая не кожа и вообще не эко, это гринвошинг, это самообман, она через год вся облезает. Я думаю, что те, кто ее покупал, знают, о чем я говорю. И ее можно только выкинуть, потому что переработать такую одежду невозможно. Она поедет либо на мусоросжигающий завод, либо на свалку", - рассказывает Наталья Розина.

Она отмечает, что потребности людей, которые обращаются в "Доброворот", часто меняются. Но есть вещи, которые нужны всегда.

"Всегда есть потребность в постельном белье. И если оно хорошее, не сношенное, без дырок, то мы его всегда пристроим. Либо это будут дома престарелых, либо какие-то социальные приюты, либо приюты для бездомных, либо люди, которые пострадали от каких-то стихийных бедствий. Сейчас мы беженцам много помогаем и на новые территории отправляем одежду. Это всегда такая востребованная категория вещей. Нам отдают даже посуду. И на эти вещи тоже мы находим тех, кто их заберет. Просто так исторически сложилось, что в какой-то момент нам в офис начали приносить не только одежду, но и какие-то другие вещи. И мы не стали пытаться людей разворачивать, мы просто стали искать новые возможности пристраивания, сбыта этих вещей", - говорит Наталья Розина.

По ее словам, чтобы стать добровольцем программы не обязательно даже искать контейнер "Доброворота". Волонтеры команды вывозят вещи даже из квартир: работают они в основном по Западному, по Юго-Западному округу Москвы. Также всегда есть возможность вызвать какую-нибудь службу такси, службу курьеров и отправить вещи с курьером.

"Кроме этого, у нас есть такая услуга по расхламлению квартиры. Это уже такие наши платные услуги, которые мы оказываем. Если у вас осталась квартира или вы планируете какие-то изменения в жизни, и вам надо квартиру расхламить, и вы не знаете, что делать со всем барахлом, которое в ней находится, то мы готовы эту квартиру расхламить, но это уже услуга платная. У нас приезжают специально обученные люди, они разбирают ваши вещи, нужные вам фото, документы и прочие какие-то личные моменты отсортировывают, отдают вам… Кстати говоря, иногда потрясающие находки бывают в таких местах. Например, дети всю жизнь считали, что отец их бросил, а при разборе квартиры мы нашли целую пачку писем от него, адресованных детям, и квитанции о том, что он переводил деньги на них, а мама все это скрывала. Или, например, нашлись документы о том, что отец, которого все считали каким-то забулдыгой, оказывается, купил для детей участок земли на Рублевке. Видимо, он покупал это в советские времена, когда это не было еще таким знаковым местом. Оказалось, что участок существует, и они могут его на себя переоформить. Иногда такие интересные вещи находятся, просто личные. И если говорить о каких-то вещах общезначимых, то иногда у людей стоит, например, в серванте какая-нибудь антикварная супница, а они даже не подозревают, что эта какая-то немножко потертая, пошарпанная вещь стоит несколько тысяч рублей и за ней гоняются коллекционеры", - рассказала Наталья Розина.

Доброворот — социальный проект, объединяющий Сеть боксов для сбора ненужного текстиля в Москве и Московской области, Отдел Заботы для выдачи помощи нуждающимся и благотворительный магазин.