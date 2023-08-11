Пользователями сервисов для начинающих предпринимателей на МСП.РФ стали около 15 тысяч человек

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Цифровая платформа МСП.РФ доступна для представителей бизнеса с февраля 2022 года. На ней сразу же заработали сервисы для начинающих предпринимателей. С их помощью можно быстро получить поддержку по всем вопросам, касающимся регистрации бизнеса и его дальнейшего ведения. Пользователями этих сервисов стали уже около 15 тысяч человек со всей страны. В целом более 19 тысяч раз они воспользовались сервисами «Регистрация бизнеса», «Выбор организационно-правовой формы», «Выбор налогового режима» и «Получение электронной подписи». Самым популярным оказался сервис «Выбор налогового режима» - более 10 тысяч обращений.

Помощь сервисов чаще всего требовалась предпринимателям Москвы, Московской области и Республики Татарстан. В десятку регионов по этому показателю также входят Санкт-Петербург, Краснодарский край, Новосибирская, Свердловская, Ростовская, Челябинская области и Красноярский край.

«Запуск собственного бизнеса — важный и непростой процесс, - сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. - Цифровая платформа МСП.РФ помогает начинающим предпринимателям в режиме единого окна и в течение пары дней приступить к полноценной работе».

По его словам, для электронных сервисов достаточно трёх минут, чтобы выдать пользователю рекомендации по корректному выбору налогового режима. Чтобы помочь новичку определиться с организационно-правовой формой своего предприятия, онлайн-платформе потребуется чуть больше времени - пять минут.

Как пояснил глава Корпорации МСП, на практике нередко выясняется, что большинство уже работающих предпринимателей не подозревают об ошибочно определенном налоговом режиме. При этом деятельность компании по документам расходится с реальной. Поэтому желающим запустить свое дело или уже занятым в бизнесе поможет государственная Цифровая платформа МСП.РФ. Ее разработали Корпорация МСП совместно с Минэкономразвития. Сейчас на ней представлены более 22 сервисов и свыше 4500 государственных, в первую очередь региональных мер поддержки бизнеса.