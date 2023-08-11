Россия получила секреты оружия НАТО: «Хаймерсы» сходят с ума, «Леопардам» вскрывают кишки

Молва о грозных возможностях американской реактивной системы залпового огня «Хаймерс» прибежала на поле боя раньше, чем она появилась в степях Украины Фото: EAST NEWS

КИЕВСКИЙ РЕЙХ С «ПИЛОЙ ГИТЛЕРА»

За время СВО наши бойцы добыли солидное количество трофеев. Стрелковое оружие, гранатометы, противотанковые системы, переносные зенитно-ракетные комплексы исчисляются уже десятками тысяч. Таким количеством боевого железа можно было вооружить армию какой-нибудь крупной страны НАТО. Тем более, что очень многие из этих трофеев в исправном состоянии, - драпающие с боевых позиций украинцы и наемники бросали оружие. Перечень марок и типов этого железа огромен. Причем, среди захваченных современных стволов встречается и старье (допотопные пулеметы США M2 Browning ) или оружие времен Третьего Рейха - пулемёты MG-42 (они известны у нас под прозвищами «Косторез» или «Пила Гитлера»).

Любопытная деталь: если еще год назад Запад накачивал Киев главным образом тем оружием, что пылилось на складах и планировалось к утилизации в силу своего «пенсионного» возраста, то ныне все чаще встречается современное. В том числе и тяжелая боевая техника.

Но разумеется, что самый большой профессиональный интерес у наших военспецов вызывает трофейное новье. Интерес понятен: чем глубже будут изучены сильные и слабые стороны оружия противника (не только сегодняшнего — в лице Киевского режима, но и потенциального — всего НАТО), тем быстрее можно найти противоядие. А, может, подсмотреть какие-то новые технические «фишки» и для себя.

ИСПАНСКАЯ МУШКА

Ну вот вам хотя бы малоизвестный трофейный испанский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) C-90. Вроде бы старье (разработка 1970-х). Ракета калибром 90 мм. Заявленная дальность поражения - 450 м. Бронепробиваемость - до 400 мм. Но после модернизации появилась у С-90 довольно эффективная съёмная система наведения. Эта штуковина учитывает движение цели, температуру воздуха, силу и направление ветра, состояние пороха и другие параметры. Крутой наворот! И что? Благодаря испанским хитромудростям, обнаруженным нашими инженерами в этой трофейной системе, удалось модернизировать некоторые отечественные приборы наведения ПТРК. Большое спасибо. И таких примеров немало.

КАК МЫ ПЕРЕХИТРИЛИ NLAW

Много интересного о себе рассказали нашим конструкторам и захваченные «в плен» шведско-британские гранатометы NLAW. А их у ВСУ – более 4 тысяч. Это оружие считается крайне опасным. Но, как оказалось после полигонных исследований, есть у него и свои слабости.

Критический недостаток – ракета не может после старта изменить траекторию полета, заданную компьютером. И если танк снизит скорость, или наоборот – увеличит её, изменит направление движения, то NLAW пролетит мимо цели.

NLAW часто бьет по наименее защищенной части танка – его «крыше» Фото: EAST NEWS

Но и против прямого попадания нашли противоядие: нарастили динамическую защиту «Реликт» (пластины поверх брони, начиненные тротилом, - они при попадании ракеты создают встречную взрывную волну, чем ослабляют мощность боеголовки). А еще NLAW часто бьет по наименее защищенной части танка – его «крыше». И в этом случае найден способ его перехитрить – к башне танка стали приваривать «вольеры» - сетчатые клети. Попав в них, 102-миллиметровая кумулятивная боеголовка взрывается, снося лишь навесное оборудование. Экипаж остается жив.

ПОМЕРКШАЯ СЛАВА «ДЖАВЕЛИНОВ»

А помните, сколько рекламного шума было, когда американцы поставили на Украину свои противотанковые комплексы Javelin? И поначалу они в самом деле доставляли нашим танкистам много неприятностей. Но до тех пор, пока наши бойцы не добыли сразу дюжину этого «вундервафе» НАТО и не передали его российским военным конструкторам. Те разобрали трофейные комплексы «до последнего проводка», порылись в их электронных мозгах, а оставшимся пальнули по старому, приговоренному в утиль танку с еле фурчащим движком. И вот тут нашим военспеца многое открылось: «Джавелин» не видел цель при дожде и тумане. Зато хорошо хватал ее в ясную погоду. Потому наши конструкторы первым делом улучшили чувствительность автомата, подающего сигнал экипажу, что по нему противник шарит лазером прицела.

«Джавелин»

А вторым - усовершенствовали активную защиту под названием «Арена-М». Этот комплекс получил современный радар и маневренные боеприпасы для уничтожения атакующего снаряда «Джавелина» (уже в первом бою под Мариуполем снаряд «Арены» уничтожил американскую ракету, летевшую в наш танк).

Появился и комплекс активной защиты - «Афганит». Он может не только разрушать подлетающие снаряды, но и выпускать дымометаллические аэрозоли, маскирующие танк от наведения «Джавелина».

«ПЕНИЦИЛЛИН» ПРОТИВ «ПОРТВЕЙНА»

Так в память о советском портвейне с тремя семерками на этикетке наши бойцы прозвали американскую гаубицу М-777. Поначалу гаубица из США своим огнем заставляла нервничать наших солдат. И это тоже требовало поиска противоядия. Конструкторы чесали затылки. А когда нами была «затрофеена» первая М-777, кое-что весьма любопытное было обнаружено в системе наведения орудия на цель. Электроника позволяла делать это очень быстро. И после нескольких выстрелов расчет за считанные минуты смывался с позиции. А наши станции артиллерийской разведки запаздывали с установлением координат гаубицы.

Гаубица М-777 Фото: EAST NEWS

Для решения проблемы «Портвейна» напрягли «золотые головы» российской оборонки. И они ускоренно довели до ума станцию тепло-звуковой разведки с забавным именем «Пенициллин». Как он работает — секрет. Но после этого расчеты М-777 уже не успевали смываться с боевой позиции после выстрела. Даже 3 минут хватало нашим артиллеристам, чтобы накрыть цель.

ОБУЗДАНИЕ «ХИМЕРЫ»

Молва о грозных возможностях американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Хаймерс» прибежала на поле боя раньше, чем она появилась в степях Украины. И снова перед нашими командирами и конструкторами встала задача - обуздать это оружие.

«Подбор ключей» шел трудно. Из-за высоких характеристик снаряды «Хаймерсов» трудно было поразить. Расчеты наших зенитных комплексов не доставали цель. Потребовалось много «пальбы» прежде чем командир одной из батарей ЗРК «Бук-М3» вычислил закономерности траекторий «Хаймерсов» и первым поразил эту цель.

Когда же наши ПВО стали «пачками» валить с неба «Химеры», противник изменил схему их полета к цели и проблема вернулась.

Военспецы мучительно ломали головы до тех пор, пока одной из наших разведывательных групп не удалось добыть и саму ракету, и блоки управления «Хаймерса». И когда наши инженеры основательно покопались в чреве трофея, «золотой ключик» к американке был найден. В дело вступили высоколобые асы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Они не только разобрались в устройстве электронных мозгов «Химеры», но и предложили эффективную систему их поражения. После этого в сводках Минобороны России стали часто появляться сообщения о поражении «Хаймерсов». Их снаряды прямо в полете «сходили с ума», падая мимо цели.

А заодно спецы РЭБ извлекли для себя некоторые весьма полезные секреты устройства такого оружия и управления им. Как тут не скажешь, что трофеи помогают нам двигать военно-технический прогресс и делать оружие лучше, чем у противника.

ПОГАСШИЙ «ШТОРМ»

Кстати, аналогичным образом была решена и проблема с англо-французской крылатой ракетой большой дальности Storm Shadow. Она тоже досталась нам в качестве трофея. И «рассказала» о себе очень много интересного. Спецы нашей оборонки говорят, что это очень ценный подарок, который дает ясное понимание, как можно успешно противостоять этому оружию.

«Шторм»

Но это еще не все. Корпус трофейной ракеты поместят на поворотный стенд. На нём спецы изучат отражающую поверхность Storm Shadow, чтобы понять, как эффективнее обнаруживать и сбивать такие ракеты. Интерес для наших инженеров представляют и уцелевшие элементы турбореактивного двигателя, системы управления. Не говоря уже об электронной начинке, включая разнообразные датчики и навигацию.

ПЛЕННЫЙ ФРАНЦУЗ

Захвачен нашими бойцами и французский "колесный танк" AMX-10RC. Российские спецы считают, что в этой бронемашине немало интересного для изучения системы управления огнем, прицеливания и связи. А вот защита француза вызывает усмешки – ее называют консервной банкой.

На Украине «консервы на колесах» оказались малоэффективны Фото: EAST NEWS

AMX-10RC неплохо показал себя в ходе конфликтов в основном в Африке. Для движения по пескам он и создан. Быстр и маневренен. Но очень капризен.

На Украине «консервы на колесах» оказались малоэффективны: эти машины обладают слишком большим количеством уязвимых точек и легко уничтожаются любыми противотанковыми средствами.

АГА! ПОПАЛСЯ ЛЕОПАРД!

Среди западной трофейной техники и немецкий танк Leopard. Ценность для исследования представляет прежде всего Leopard-2А6, который украинские формирования получили от ФРГ и Португалии. Тут все интересно нашим танкостроителям – какая у него защита, как устроен двигатель, какие «фишки» есть в системе управления огнём. Но «объект особого внимания» - цифровой баллистический вычислитель, который позволяет в режиме реального времени обнаруживать и поражать цели. Изучение этого устройства важно потому, что оно может «подсказать» нашим конструкторам способы повышения автоматизации управления в наших танках.

«Леопард»

Не менее важно изучить конструкцию и порох боеприпасов Leopard.

Даже затрофеенный корпус немецкого танка не лишний. Его можно обстрелять со всех сторон, чтоб чётче понять, какие снаряды против него более эффективны и куда ими лучше целиться.

ДУТЫЙ ИМИДЖ БРЕДЛИ

Специалисты, которые со всех сторон, как говорится, «брали на зуб» трофейную американскую боевую машину пехоты (БМП) М2 Бредли, признались мне, что это «чрезмерно расхваленная машина». Ну и почему же?

У этой БМП низкий уровень защиты: она не может выдержать попадание современных снарядов и ракет. Ее броня не защищает даже от 30-миллиметровой пушки с дистанции более 300 метров. Динамическая защита не всегда эффективна против кумулятивных зарядов. Днище машины слабо защищено от мин.

«Брэдли»

Еще один «минус» - ограниченная вместимость. Бредли может перевозить только 6-7 десантников, что меньше, чем у большинства других БМП.

Следующая проблема - сложность обслуживания электроники. Это в реальных боях на Донбассе стало для «американки» проблемой при отсутствии ремонтных баз и запчастей.

«Тут нам учиться почти нечему», - категорично заявляют российские оборонщики.

СМОТРИНЫ ШВЕДКИ

Ну и, наконец, совсем свежий «улов» - шведская боевая машина пехоты (БМП) CV-90, которую в конце июля захватили наши бойцы. Командующий группировкой «Центр» генерал Андрей Мордвичев не без гордости показал ее министру обороны Сергею Шойгу, который прибыл в зону спецоперации.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу смог лично осмотреть шведскую боевую машину пехоты CV-90 во время проверки передового пункта управления группировки войск «Центр» Фото: Министерство обороны РФ

Мордвичев обратил внимание на отсутствие в бронетехнике комплектов запчастей и инструмента, что делает невозможным проведение ее оперативного ремонта в полевых условиях.

У шведской бронемашины есть и другие недостатки. Например, низкий темп стрельбы, - она ведется 3 магазинами по 8 снарядов, затем снова нужна перезарядка.

У поставленных Киевскому режиму шведских БМП также нет комплекса управляемого вооружения, а из-за высокого силуэта - низкая живучесть. CV-90 была брошена украинскими военными сразу после поражения выстрелом из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7. Кстати, цена шведской БМП - $4 миллиона. А наш старенький, но надежный РПГ-7 стоит чуть больше … ящика пива.

Ради объективности, надо сказать не только о недостатках, но и “плюсах” шведки. А они тоже есть. Например, автоматическая система натяжения гусениц. Это делается всего лишь одним нажатием кнопки! А не ломом и кувалдой… Такую бы систему нашей бронетехнике. Это пожелание нашей оборонке уже от меня лично, как бывшего танкиста.

ОТ АВТОРА

Товарищи из НАТО! Честное слово, лучше бы вы не давали Украине свое передовое оружие. Все оно в итоге оказывается в наших руках. Теперь исследование британо-французской ракеты позволит нам выявить особенности всего западного ракетостроения и сэкономит российским разработчикам массу времени на создание целой системы противоядия ударному оружию НАТО. А казне - сбережет кучу денег.

ДОСЛОВНО

Владимир Путин – о трофейном оружии:

«Российским специалистам следует пользоваться возможностью заглянуть внутрь трофейной западной техники. Если можно посмотреть — есть ли там что-то, что желательно применить у нас, - ну почему бы и нет.»