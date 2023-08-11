Россияне предложили новые способы борьбы с неплательщиками алиментов

Как оказалось, большинство опрошенных считают, что выплата алиментов – это необсуждаемое обязательство Фото: Shutterstock

В России довольно остро стоит проблема неуплаты родителями алиментов. Женщины жалуются на недобросовестность бывших мужей, а мужчины – на непосильные выплаты и жадность бывших жен. Сайт KP.RU провел опрос и выяснил, как можно разрешить сложившуюся ситуацию.

Как оказалось, большинство опрошенных считают, что выплата алиментов – это необсуждаемое обязательство, поэтому наказывать за неуплаты и просрочки надо по всей строгости. Так, 33% россиян предлагают лишать горе-отцов водительских прав, пока те не выплатят долги, а 27% и вовсе призывают сажать неплательщиков в тюрьму.

20% видят выход в том, чтобы запретить неплательщикам снова вступать в брак: пока не разобрался с первой семьей, не пытайся завести вторую.

13% верят в силу общественного мнения и предлагают публично осуждать неплательщиков, например, на работе.

А 19% россиян оказались самыми категоричными и призвали за неуплату алиментов лишать родительских прав. А то эти горе-родители могут и жизнь ребенку испортить, а так нет и нет такого родителя.

«Ничего не надо требовать, просто лишать родительских прав, чтобы в дальнейшем не подпортили жизнь детей. В жизни разные случаи бывают», - говорит респондентка.

И только 26% предложили мягкие методы решения проблемы: начинать прививать семейные ценности с детства, чтобы во взрослой жизни и мальчики, и девочки трепетнее относились к семье и оба несли ответственность за ребенка.

«Нужно с детства прививать семейные ценности. Нужно, чтоб дети в семье видели доброе отношение мужа к жене, жены к мужу и обоих к детям. Нужно, чтобы из семьи ребенок с молоком матери впитал, что семья должна быть одна и на всю жизнь», - делится мнение участник опроса.

8% и вовсе предлагают ничего не менять, а оставить все как есть. Недобросовестные люди были и будут всегда, и хорошо, что их не большинство.

17% и вовсе добавили, что алименты нужно отменить, а матерям в помощь назначить дополнительные пособия. Еще 1% выбрали вариант «другое».

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Участие в исследовании приняли 6,2 тысячи человек.