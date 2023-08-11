"Это государственная измена": Зеленский распорядился уволить всех военкомов

Зеленский поручил уволить всех областных военкомов из-за коррупции Фото: REUTERS

"Сняла решительно пиджак наброшенный"… Президент Украины Зеленский объявил, что по итогам проверки и заседания СНБО увольняет всех руководителей областных военкоматов (ТЦК). Всех до единого. Погрязли, дескать, и если бы в разврате, а то в самой настоящей коррупции. И это буквально на следующий день, как какой-то ответственный чин из украинского Минобороны заверил журналистов и общественность, что коррупция в Минобороны, вообще, если существует, то самая минимальная.

А тут вот такое: "В общей сложности заведено 112 уголовных дел в отношении должности лиц в военкоматах. 33 подозреваемых. Злоупотребления в разных областях: Донецкой, Полтавской, Винницкой, Одесской, Киевской, Львовской. Кто-то брал наличными, кто-то криптовалютой. Цинизм повсюду одинаковый. Незаконное обогащение, легализация незаконно полученных средств, неправомерная выгода, незаконная переправка военнообязанных через границу".

- Управлять этой системой должны люди, точно знающие, что такое боевые действия и почему цинизм и взяточничество – это государственная измена. Воины, которые прошли фронт или не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма, – именно им можно доверить эту систему комплектования, - проинформировал Зеленский украинцев в очередном своем видеообращении. Дескать, не волнуйтесь, все под контролем, меры приняты, "айн момент", мы все исправим.

И даже пояснил, что кадры на посты руководителей областных военкоматов теперь будет подбирать не кто-нибудь, а главком ВСУ Залужный.

Лихой парниша. Этим заявлением он еще и всю ответственность за дальнейшее переложил со своих плеч на генерала. И теперь, когда украинцы начнут возмущаться новыми военкомами, он со спокойной совестью кивнет в сторону Главкома – разбирайтесь, мол, с ним, а я тут ни при чем. Ах да, перед назначением новых военкомов их будет проверять СБУ. Второй предохранитель, если не сработает "фактор Залужного". Можно подумать, что сам Зеленский и его министр обороны, равно как и высокопоставленные функционеры из числа членов его команды, пополнившие свои счета в зарубежных банках на миллиарды, ничего не знали, не подозревали и ни в чем подобном замешаны не были. Прямо Людвиг Аристархович с его непередаваемым: "А кто же это сделал?"

Бросил кость недовольному народу, который уже начал бить военкоматские патрули. Успел, пока их не начали убивать. Но в том, что вопросы по мобилизации у украинцев никуда не денутся, сомнений нет. Поменялись лишь фигуры на этой шахматной доске. Даже не фигуры, а просто персоналии, а общая система, которая и позволяла, и вынуждала в какой-то степени военкомов брать взятки за освобождение от той же мобилизации, за разрешение на выезд за границу не изменилась ни на йоту. Более того, ситуация для обычных украинцев станет даже хуже, чем была, потому что фронтовые офицеры и инвалиды, ставшие таковыми в окопах, не знают норм законодательства по призыву или мобилизации. К тому же, у большинства из них налицо имеется нервно-психическое расстройство, именуемое посттравматическим синдромом, которое не позволит им объективно рассматривать и решать вопросы.

Аргументацию и побудительные мотивы Зеленского для именно такого решения вполне понятны и знакомы любому дилетанту в области управления. Один из его расчетов строится на том, что, дескать, бывшие фронтовики менее циничны. Второй – что новому человеку на новом месте потребуется какое-то время, чтобы обрасти связями, в том числе, коррупционными. Что должно обеспечить приток нового свежего "мяса" на мобилизацию.

Вот только для этого потребуется дезавуировать все справки и освобождения, выданные прежними военкомами в содружестве с коррумпированными медицинскими комиссиями. И это, как минимум. Потому что для обрубания этих коррупционных "хвостов" надо менять и состав медкомиссий, и руководителей местных и региональных органов власти. К тому же, все на Украине прекрасно осведомлены, что финансовые потоки за "освобождение от мобилизации" не заканчивались на областных военкомах, поскольку те заносили выше, выше и выше. Вплоть до ближнего круга украинского президента. Который будет очень недоволен, если этот финансовый поток вдруг иссякнет. К тому же, сам военком может оставаться лично честным и неподкупным, но вот его окружение и свита "сыграет" его даже без личного участия. Все связи налажены, механизм откалиброван. Единственное, чего следует ожидать украинцам сейчас от новых военкомов, так это ужесточения отлова мобилизованных. Тем более, что ВСУ остро нуждаются в пополнении, которое можно обеспечить только очень "мелкоячеистой сетью".

Сотни тысяч мужчин на Украине готовы платить, чтобы не попасть в ВСУ. А пока есть спрос на такие услуги, предложение не заставит себя долго ждать. Единственное, что изменит в ближайшее время решение Зеленского, так это размер личного состояния уже наворовавших военкомов. У них отберут все, что смогут найти и до чего дотянутся карательные органы. Чтобы конфискованное наворованное могли еще раз украсть уже совсем другие люди под предлогом наведения порядка и справедливости.