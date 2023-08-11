Георгий Дронов о скандальном спектакле: «Тема ЛГБТ затрагивается, но никакой пропаганды нет»

Георгий Дронов перед каждым показом стал обращаться к публике Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В Телеграм-канале «Подслушано в Анапе» недавно появился пост - «Подписчики возмущены спектаклем в Анапе». Речь идет о спектакле «Двое в море», в котором заняты популярные московские артисты Георгий Дронов и Елена Бирюкова. Когда-то они снимались вместе в юмористическом сериале «Саша+Маша», а теперь играют в антрепризном ситкоме.

«Двое в море» уже три года тихо-мирно прокатывают по городам и весям. И вдруг разразился скандал в Анапе. Один из зрителей (надеемся, реальный, а не бот) так отрецензировал увиденное: «Вчера побывали в центре культуры Родина на спектакле «Двое и море». Возмущению нет предела. Описание в афише: «в сюжете рассказывается о странном переплетении судеб двух заблудившихся в жизни людей. По воле рокового стечения обстоятельств они встречаются и становятся близкими, понимающими и прощающими. Возрождаясь к новой жизни, герои пьесы оставляют нас с надеждой, что точка невозврата ещё не пройдена»… А по факту полный трэш!

Это спектакль о том, как один гей, работая преподавателем, изнасиловал ученицу, сел в тюрьму. Его друг, второй гей, которого играет известный актер Георгий Дронов, лезет из кожи вон, изыскивая средства на дачу взятки следователю. А его жена (она тоже у гея, оказывается, есть, её играет актриса Елена Бирюкова) готова отправить собственного сына заниматься попрошайничеством, чтобы собрать нужную сумму. Актеры в процессе пьют, курят на сцене и встречаются в кафе с красноречивым названием «Радуга»... Нет слов, одни вопросы: какие ценности несет данный спектакль?».

Эта рецензия понеслась по Telegram-каналам, как известная субстанция по трубам. Все околотеатральные соцсети отписались, мол Саша+Маша уже не те. Дронов с Бирюковой «гоняют по стране с антрепризой о непростой судьбе секс-меньшинств». Кто-то даже посоветовал показать спектакль «с таким интересным сюжетом» на Северном Кавказе. Но выяснилось, что на Северном Кавказе спектакль уже видели. Режиссер постановки Изабелла Каргинова работает в Академическом Русском театре им.Вахтангова во Владикавказе. Именно там и прошла премьера три года назад. И зрителям всё понравилось.

- Если в спектакле речь шла о ЛГБТ-пропаганде, во Владикавказе никто бы не позволил делать пиар на скандальной теме, тем более на сцене академического театра. Поэтому я удивлена реакцией зрителей в Анапе, - рассказала «КП» Изабелла Каргинова. – Это комедия, но с глубоким смыслом. Она о традиционных семейных ценностях, к которым в конце приходят наши герои. Мы хотели показать, что точка невозврата еще не пройдена. Еще не поздно вернуться к нормальным отношениям мужчины и женщины. И везде зрители правильно понимали наш посыл за исключением Анапы. До этого мы показывали спектакль в Краснодаре, Калининграде, Нижнем Новгороде, Владикавказе, Петербурге, Москве… Везде был прекрасный прием, на ура. Люди благодарили за то, что проблема поднимается именно в таком ракурсе. Это глубокая социальная пьеса, там замечательные диалоги. Это спектакль не об извращениях, а, наоборот, о том, что всякие перверсии – это плохо. И если кто-то из зрителей видит это иначе, это вопросы к этим зрителю. Мы пытаемся поднять проблему, в которой общество утонуло, а нас обвинили в пропаганде. Если Раскольников убил старушку топором и об этом написал Достоевский, является ли его роман пропагандой убийства и насилия? Постановка проблемы не является пропагандой чего бы то ни было. Кстати, во время спектакля в Анапе никто не вышел из зала, зрители досмотрели до конца. И вдруг этот пост. Но идти на поводу у анонимных рецензентов мы не будем.

С одной стороны, трудно не согласиться с аргументами Изабеллы Каргиновой, с другой стороны, выбор темы для постановки, особенно в сегодняшней нашей действительности, – это тонкий лёд.

После «аншлага» в Анапе Георгий Дронов перед каждым показом стал обращаться к публике, мол, был прецедент, если что-то в сюжете смущает, лучше сразу вернуть деньги за билеты.

- Наш спектакль существует несколько лет. Когда он создавался, мы были озадачены темой борьбы с… нетрадиционными формами сексуальной жизни. Как сейчас говорят, проблемой ЛГБТ, - рассказал Георгий Дронов. - Недавно вышел закон о запрете ЛГБТ-пропаганды. Мы оказались в достаточно затруднительной ситуации. Но наш спектакль на самом-то деле рассказывает о незыблемых взаимоотношениях мужчины и женщины. И это единственно правильные взаимоотношения. Безусловно тема ЛГБТ затрагивается, но никакой пропаганды нет. Мы пропагандируем только нормальную правильную любовь…

Справедливости ради надо отметить, что положительных отзывов гораздо больше. Зрители отмечают: оригинальный спектакль, вызывает много размышлений и эмоций. Хорошая актерская игра…