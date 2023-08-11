Когда нужно срочно идти к врачу: семь неочевидных симптомов проблем с сердцем

Есть ряд симптомов, которые могут сигнализировать о том, что пора пройти кардио-чекап.
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В Международный день здорового сердца о том, какие симптомы могут сигнализировать, что с сердце что-то не в порядке, KP.RU рассказала научный сотрудник лаборатории сердечно-сосудистого старения РГНКЦ РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России, врач-кардиолог Александра Лузина.
Первое, что хотелось бы отметить, думать о своем здоровье необходимо с самого раннего возраста, а не только тогда, когда вас что-то начинает беспокоить, говорит наш эксперт. Все чаще серьезные сердечно-сосудистые заболевания проявляются у людей не только пожилого и старческого возраста, но и в среднем возрасте и даже в более молодых возрастных группах. Причинами этого может быть и наследственный фактор, и тот образ жизни, который ведет человек. Прежде всего, тут идет речь о питании и физической активности.
Факторы риска для сердца и сосудов – это повышенное артериальное давление, курение, низкая физическая активность, избыточная масса тела и ожирение, употребление большого количества жиров животного происхождения, поэтому нивелируя эти риски, можно защитить свое сердце.
Есть ряд симптомов, которые могут сигнализировать о том, что пора пройти кардио-чекап.
- Проверить здоровье сердца можно и без назначения врача, но надо учитывать тот факт, что для каждого человека есть свои нюансы. Они определятся и полом, и возрастом, и наличием хронических заболеваний, определенных факторов риска и наследственностью.
Организм отчасти сам дает знать человеку, если что-то функционирует не так, - говорит врач – кардиолог Александра Лузина.
Однако есть определенные жалобы, которые могут насторожить в плане возможных болезней сердца и сосудов:
1. (!) прежде всего, головные боли
2. снижение зрения
3. загрудинная боль или дискомфорт с характерной продолжительностью, возникающие в случае физической или эмоциональной нагрузки;
4. одышка,
5. отеки нижних конечностей,
6. обмороки,
7. перебои в работе сердца.
- Что касается тахикардии, приступов учащенного сердцебиения, то надо прежде всего определиться, какой вид нарушения ритма есть у человека и какова причина этих нарушений, очень часто это бывает связано вовсе не с работой сердечно-сосудистой системы, - говорит врач.
Лучшие физические нагрузки для сердечно-сосудистой системы — это аэробные нагрузки, а вот для того, чтобы определить какой именно вид и частоту тренировок выбрать, необходимо проконсультироваться с врачом.
Аэробные – значит те, которыми занимаются циклами, например, ходьба, бег, беговые лыжи, плавание, гребля, езда на велосипеде. А также те, которые дают щадящую нагрузку для мышц и поддерживают пульс на не очень большом уровне — катание на коньках, на скейтборде, танцы, спортивные игры в режиме «без фанатизма», аэробика.