Определите свои цели и будьте настойчивы: Давид Григорян о том, как устроиться в компанию с мировым именем и приносить пользу миллионам пользователей

В такие моменты мало кто задумывается о тех невидимых тружениках, чьими силами создана эта возможность, – о разработчиках программного обеспечения. Давид Григорян, который был членом команды, которая внедрила революционные идеи в приложение “Сбербанк Онлайн”, сегодня рассказывает о том, каково это – выполнять сложные задачи и строить карьеру в корпорации.

– Давид, вы участвовали в разработке множества различных частей приложения, которым пользуются более 70 миллионов человек. Подобные проекты очень значимы и критически важны для такой компании, в проектную команду удается попасть не всем. Поэтому первый вопрос – как это удалось вам? Что вы делали, как шли к тому, чтобы вас взяли на работу в Сбербанк и доверили такой серьезный проект?

– Попасть в одну из крупнейших компаний Восточной Европы – такая задача сама по себе посильна только специалистам с сильными техническими навыками. Допустить ошибку или неточность, когда дело касается таких масштабных проектов, которыми пользуются практически всё население страны – неприемлемо не только с финансовой точки зрения, но и репутационной. Поэтому, чтобы получить возможность принять участие в разработке масштабных проектов внутри компании или аналогичных корпораций, необходимо заручиться кредитом технического доверия. Его можно получить только после успешного выполнения менее масштабных, но тоже важных заданий. Например, перед тем, как принять участие в разработке проектов национального масштаба, я создавал функционал брокерского обслуживания внутри приложения «Сбербанк Онлайн». После того как мне удалось внедрить данную разработку, наш департамент привлек около 25% новых пользователей в сервис. Это было грандиозное достижение в рамках данного направления.

Далее мне было поручено создать аналитическую систему для сбора обезличенных пользовательских данных. Данная технология позволяет выявить «слабые места» в бизнес-стратегиях компании, а также с её помощью, нам удалось оптимизировать расходы в тех продуктовых направлениях, которые были менее заметны для пользователей. Эта разработка была запатентована как уникальное изобретение для сбора аналитических данных во всех приложениях экосистемы Сбера. Экосистема включает в себя множество приложений.

– Можно сказать, что ваша разработка используется практически в каждом смартфоне в стране?

– Да, так и есть. Более того, данное изобретение получило ежегодную премию Novpro 2020 в номинации «Лучший проект по внедрению инноваций».

После таких результатов мне и была доверена работа над главным экраном приложения.

– Вы можете выделить различия между трудовыми процессами в небольших и крупных, серьезных проектах? Ведь работа над задачами такого масштаба как создание главного экрана приложения требует исключительных технических навыков и предельной концентрации.

– Да, различия огромные. Основное – то, что в рамках крупных и серьезных проектов проводится большая аналитическая подготовка, которая обычно сопровождается несколькими встречами, а то и десятками. Перед тем как начинать разработку, нужно детально обозначить все возможные сценарии развития проекта. Например, в процессе создания главного экрана приложения необходимо синхронизироваться с менеджерами и разработчиками практически из всех команд компании. Это очень сложно, так как надо уметь находить общий язык с разными людьми и понимать технические особенности того продукта, над которым работает каждая команда.

В небольших проектах такого интенсивного кросс-функционального взаимодействия нет: ты работаешь, в основном, только с людьми из своей команды.

В целом, в крупных компаниях мало кто из инженеров работает только над одним проектом. Как правило, приходится балансировать между очень важными и крупными проектами и второстепенными.

– А, если говорить об эмоциях, какие у вас впечатления от этой работы?

– Целый спектр впечатлений! Принимать участие в масштабных проектах, которые могут длиться несколько месяцев или даже лет, – невероятно сложная задача, посильная только очень технически подкованным и эмоционально устойчивым инженерам. За такой период времени разработки можно не только морально выдохнуть, но и потерять контекст или какие-либо детали, которые обсуждались в самом начале разработки. Однако, в то же время ты понимаешь, что работаешь над чем-то очень значимым для компании и для общества. Над тем, что позволяет компании достигать высот, а людям (пользователям) – облегчить повседневную жизнь.

– Не секрет, что разработка программного обеспечения – профессия с глобальным охватом. Не могли бы вы рассказать о международном вкладе, который вы внесли на протяжении всей своей карьеры? И что вам как разработчику дают такие активности?

– Я стараюсь вносить посильный вклад в отрасль: пишу статьи для международных конференций, выступаю судьей и ментором на зарубежных хакатонах. Материалы в изданиях такого уровня должны соответствовать очень строгим требованиям, они проходят очень тщательную рецензию. Судейство и менторство позволяют продвигать IT-индустрию в различных сферах нашей жизни, привлекают в профессию новых специалистов. Это позволяет мне найти новых единомышленников, а значит, людей, которые способны будут привносить свои идеи для улучшения нашей с вами повседневной жизни.

– Давид, вы специалист, который достиг успехов национального уровня и внесли вклад в области компьютерных технологий на международном уровне. Что бы вы посоветовали читателям, которые хотят создать что-то значимое, построить карьеру в крупных компаниях, стать профессионалом, которого ценят крупные компании?

– Я бы дал следующие рекомендации.

• Для начала определите свои цели. Сформулируйте, чего вы хотите достичь в своей профессии, в карьере и какое влияние на отрасль хотите оказать. Четкое понимание цели будет направлять ваши решения и мотивировать вас сосредоточиваться.

• Совершенствуйтесь в своем направлении: крупные технологические компании ценят опыт и навыки. Затрачивайте время и усилия, чтобы стать исключительно успешным в том, что вы делаете. Постоянно учитесь и будьте в курсе новейших технологий, тенденций и лучших практик в своей области.

• Получайте практический опыт, применяя свои знания, работая над реальными задачами. Участвуйте в стажировках, разрабатывайте собственные маленькие проекты. Практический опыт не только улучшит ваши навыки, но и предоставит ценные рекомендации для ваших будущих заявлений о приеме на работу.

• Общайтесь и сотрудничайте, развивайте сильный профессиональный нетворкинг, посещая отраслевые мероприятия, присоединяясь к онлайн-сообществам и взаимодействуя с единомышленниками. Работайте вместе и учитесь у других. Нетворкинг может привести к ценным возможностям и идеям.

• Развивайте навыки межличностного общения. Многие технические специалисты упускают это из виду, но soft skills необходимы. Коммуникация, лидерские качества, умение работать в команде и решать проблемы высоко ценятся в крупных технологических компаниях. Сильные soft skills сделают вас всесторонне развитым профессионалом.

• Будьте настойчивы. Построение карьеры в крупных технологических компаниях может быть сопряжено с неудачами и проблемами. Учитесь на ошибках и при необходимости адаптируйте свой подход. Примите перемены и будьте готовы использовать новые возможности, которые появляются на вашем пути!