"Быть стандартом с которого берут пример" - Максим Кузнецов о том, как создаются инновации

Он разработал инновационный продукт на основе искусственного интеллекта для расчета вероятности победы участника в закупке, и интегрировал его в экосистему торговой площадки Газпромбанка. Мы поговорили с Максимом о том, как в отечественных информационных технологиях создаются инновации и как выстраивается взаимодействие коллективов инженеров с бизнесом.

- Максим, в нашей стране часто сталкиваются с ситуацией, когда инновации, разработанные инженерами, не находят применения в бизнесе. Однако ваш продукт стал востребованным как для небольших компаний, так и для крупных корпораций. Как вам удалось создать решение, которое реально решает бизнес-задачи?

- Да, вы правы, что часто люди, ведущие работу над технологиями, и те, кто занимается бизнесом, живут словно в разных вселенных. В моем случае проблема была устранена за счет того, что я обладаю опытом не только руководства технологическими разработками, но и организации бизнеса. Я сам был в роли поставщика, выполнив более 20 тендерных контрактов. Среди них были как государственные закупки, так и торги крупных корпоративных заказчиков. Выполняя контракты для государственных институтов, крупнейших театров и художественных галерей страны, я смог понять основную проблему бизнеса – отсутствие комплексного подхода к обработке тендеров. Именно благодаря полученному опыту я и осознал, как должна быть организована система участия в тендерах.

В первую очередь, я реализовал комплексную методику обработки извещений, чтобы с момента нахождения тендера до подписания контракта процесс совершался в единой системе. Теперь нужно было оптимизировать этот процесс. Каждый день поставщику приходится работать с огромным количеством тендерной документации, которая зачастую плохо структурирована. Иногда на это уходило до 90% рабочего времени. А если в работе одновременно находятся несколько тендеров – появляется проблема. Для ее решения был спроектирован функционал уровня Google Docs, который позволил пользователям работать над техническим заданием и проектом контракта прямо внутри программы, не скачивая документацию на компьютер. Для максимального удобства была добавлена возможность обмениваться с коллегами комментариями прямо в документах.

Если бы я не обладал опытом в бизнесе, а работал, например, в вузе, то, возможно, под моим руководством создался бы продукт равного качества, но меньшего практического значения. Считаю, что инженерам полезно учиться бизнесу.

- Можете рассказать, как вами создавался такой инновационный продукт?

- Я придумал интерфейс и разработал внутреннюю механику продукта, предусмотрев каждый шаг пути пользователя. Была реализована мощная, но при этом лаконичная и интуитивно понятная система обработки извещений с помощью меток. Метки оптимизировали работу с тендерами для пользователя. Теперь ему не нужно было тратить свое время на организацию рабочего процесса. Система меток делала это автоматически, позволяя пользователю сосредоточиться на главном – бизнес-задачах и результатах. Со временем такая система стала стандартом индустрии – даже наши конкуренты внедрили ее в свои сервисы, переняв наш опыт.

Наша система позволяет находить больше маржинальных контрактов и надёжных заказчиков. Аналитический блок продукта позволяет прогнозировать конкуренцию в торгах, находить новые ниши на рынке.

В системе реализована «воронка» тендерных продаж, в которой можно наглядно отслеживать и анализировать работу. Например, посмотреть сколько из опубликованных тендеров представляют интерес, сколько взяты в работу, на каком этапе возникают проблемы, какая разница успешных и неудачных участий в аукционе. И главное – в чем причина этих неудач.

Вся информация о тендере, включая расчет себестоимости и обсуждение заказа, хранится в карточке тендера. Это позволяет компании наладить эффективную совместную работу, а также избежать ошибок, которые могут стоить победы в контракте.

- Вы признаны лучшим предпринимателем в сфере информационных технологий в 2022 году. Помогла ли ваша экспертность в IT в развитии бизнеса?

- Безусловно. Например, я сразу принял стратегическое решение строить систему на своем оборудовании, подходящим под наши продуктовые потребности. Когда-то всё начиналось с 3 простых серверов, а сегодня Тендерплан работает на собственных стойках в нескольких дата-центрах.

После выпуска продукта на рынок я продолжал участвовать в его развитии и принятии важных технических решений как в роли руководителя-стратега, так и в роли CTO. Я всегда считал, что потребитель должен иметь возможность влиять на развитие продукта, поэтому выстроил эффективную систему обратной связи от клиентов. Запросов на функционал было очень много, но реализовывать всё подряд было невозможно - это бы сломало продукт. Мы тщательно анализировали каждый из них, принимая решение, как именно развивать продукт.

- Как вы смогли масштабировать ваш продукт?

- Бизнес требовал от нас качественного сервиса – я понимал, что это необходимое условие для удержания клиентов и дальнейшего развития компании.

Я долго искал готовый продукт, который бы закрыл наши потребности. В итоге принял решение сделать свою собственную CRM-систему, интегрированную в основной продукт. Этот инструмент предоставил мне стратегический вид на положение дел в компании. Разработка позволила нам наладить качественный клиентский сервис, учитывая все тонкости обслуживания наших клиентов.

Например, в нашей компании сотрудники поддержки реагируют на обращения в течение 5 секунд, и при этом клиенту сразу отвечает его персональный менеджер.

Во многом именно благодаря такому комплексному подходу я смог добиться стабильного развития – наша компания показывает ежегодный рост количества активных пользователей на 30-40%, а непрерывный рост годового дохода в течение девяти лет составил 37%, несмотря на кризисные для экономики года.

- Правильная команда – это 90% успеха компании. Вы согласны с этим утверждением?

- Да, я полностью его разделяю. Корпоративная культура – это важная составляющая развития любого бизнеса. На мой взгляд, каждому предпринимателю важно стремиться предоставить сотрудникам лучшие инструменты и сформировать комфортную среду для эффективной работы.

Например, несколько лет назад мы построили новый офис, не уступающий европейским аналогам. Во время ремонта была продумана каждая деталь: проведена огромная работа по выбору мебели, оборудования. Я всегда настаивал на внедрении в компанию самых передовых технологий. Сейчас у нас электрорегулируемые столы, новейшие компьютеры и периферийное оборудование. Многие сотрудники говорят, что теперь наш офис – это рабочее место их мечты.

Я также принимаю участие во взращивании профессиональных кадров в IT-отрасли России. Сотрудничая с онлайн-школой «Нетология», я и мои коллеги проводим дипломные практики для продакт-менеджеров и продуктовых дизайнеров. Лучшие студенты получают возможность работать в нашей компании и прокачивать свои скиллы уже в составе команды. Принимая участие в крупнейших международных конференциях и отраслевых мероприятиях, например в главном рекламном фестивале России Silver Mercury и старейшем IT-конкурсе «Золотой сайт», в качестве члена экспертного жюри, я стараюсь делиться своим опытом с рынком.

- Среди наших читателей есть те, кто оказывает различные услуги и заинтересованы в крупных заказчиках. Вам удалось стать ключевым сервисом в экосистеме электронной торговой площадки Газпромбанка и партнером Тинькофф Банка. Можете дать советы нашим читателям: как привлечь крупных заказчиков?

- Конечно, за 15 летний опыт предпринимательства я вывел для себя несколько ключевых факторов.

Для работы с крупными компаниями требуется системный подход и стратегическое мышление. Одним из ключевых элементов успеха я считаю нетворкинг. Для налаживания связей с представителями крупного бизнеса рекомендую присоединиться к деловым ассоциациям. Например, моя активность в Ассоциации Менеджеров России позволила мне установить множество полезных контактов с руководителями ведущих корпораций. Я также активен в международных благотворительных организациях, таких как Rotary, где можно встретить успешных представителей из различных отраслей. Эти связи предоставляют новые возможности и перспективы для вашего бизнеса.

Еще один критически важный аспект — это построение репутации. Большие компании предпочитают сотрудничать с проверенными, узнаваемыми поставщиками. Ваши успехи, отзывы и рекомендации от старых клиентов — это тот фундамент, на котором можно построить долгосрочные отношения.

И, наконец, после того как вы завоевали доверие крупного партнера, будьте готовы к расширению своего бизнеса. Возможно, потребуется переосмысление и оптимизация ваших внутренних процессов, что в итоге сделает вашу компанию еще более конкурентоспособной и привлекательной для других игроков рынка.