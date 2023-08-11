Каратели Зеленского учинили беспредел в Киево-Печерской лавре

Накануне Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Минкульта об устранении препятствий со стороны верующих УПЦ в пользовании государственным заповедником имуществом Лавры Фото: EAST NEWS

МЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТА

В отличие от мстительности, милосердие вряд ли можно назвать отличительной чертой характера нынешнего украинского президента. Закомплексованный с детства по поводу своего росточка Зеленский научился запоминать и мстить тем, кто выше его (во всех смыслах этого слова), лучше и чище, чем он сам. Мстительность всегда находится у него на конце языка, с которого время от времени капает, как яд с ядовитых змеиных клыков.

7 августа на свободу под залог в 33 миллиона гривен вышел настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел. Деньги для него собирали по всем православным храмам Украины. Народ буквально нес свои кровные. И у Зеленского явно не рассчитывали на такой результат, поскольку митрополит сразу заявил, что у него денег на залог нет, а в Офисе президента Украины привыкли всех судить по себе и пребывали в уверенности, что крысы никогда не приходят друг другу на помощь, а каждый тонет сам по себе. Ну, в конце концов, можно еще и помочь тонущему утонуть побыстрее.

А потому освобождение митрополита Павла с уплатой назначенного судом залога стало ударом для команды Зеленского. Но Зеленский и Ермак моментально и мстительно отреагировали на это известие. В тот же день украинский суд вынес приговор митрополиту канонической УПЦ Ионафану, которого осудили к 5 годам лишения свободы на основании листовок, которые ему подкинули во время обыска агенты СБУ. Считать, что митрополит мог раздавать прихожанам пророссийские листовки может только такой же дебил, как и тот, кто придумал эту провокацию.

Но и на этом СБУ с верным сподвижником Зеленского во главе Василем Малюком, внешне похожим на своего бультерьера, не успокоилась. На допрос вызвали митрополита Запорожского Луку, а в отношении митрополита Харьковского Онуфрия началось расследование якобы финансовых махинаций. Но главный удар из арсенала мести Зеленского пришелся снова на Киево-Печерскую лавру.

7 августа на свободу под залог в 33 миллиона гривен вышел настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел Фото: REUTERS

ТАЩИТЬ И НЕ ПУЩАТЬ

Накануне Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Минкульта об устранении препятствий со стороны верующих УПЦ в пользовании государственным заповедником имуществом Лавры. И этим решением, которое еще не вступило в силу и может быть обжаловано, уже воспользовался и.о. директора государственного национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко, который тут же закрыл с утра четверга доступ в Лавру для граждан.

- Все знают, что на территории монастыря находится 79 корпусов, но реальных сооружений, в которых можно жить или проводить хозяйственную деятельность, всего 40. На данный момент в пользовании заповедника находится только 10 помещений. В связи с чем нами было принято решением закрыть территорию Лавры, чтобы ускорить процесс передачи еще 30 помещений в пользование заповедника, - заявил Остапенко, объясняя причины принятого решения. – Территория Лавры будет закрыта, пока комиссия Минкульта не вернет в государственное пользование все корпуса монастыря.

С раннего утра четверга территорию наводнили полицейские и представители других силовых структур. Некоторых прихожан, которых они застали внутри ограды, они просто вытолкали взашей, зато любезно пропустили проправительственных журналистов и съемочные бригады, прибывшие явно в ожидании чего-нибудь "жареного". Зато отказались пропустить внутрь паломников, которые живут в гостиницах Лавры. Причем, дошло до того, что родителей не пропускали к оставленным в гостиницах детям.

- Людям, которые по распоряжению Заповедника оказались без места ночлега, полиция охраны предложила ночевать в храме преподобного Агапита Печерского. Этот храм не содержит ни оборудованных кроватей, ни необходимых гигиенических условий. Кроме того, паломники лишены возможности попасть к личным вещам, оставшиеся на территории Лавры, в которую вход был неожиданно ограничен, - говорится в сообщении канонической УПЦ по поводу происходящего.

Снова прибыла комиссия Министерства культуры Украины (вот ведь оксюморон какой-!), которая начала опечатывать корпуса, не обращая внимания на то, что внутри находились прихожане и служители УПЦ. И, хотя украинское агентство УНИАН и написало, что "пророссийские сепаратисты" там сами забаррикадировались, никто с людьми не вел никаких разговоров, и их еще дополнительно заперли в этих корпусах снаружи. Собственно говоря, людям не оставили никакого иного варианта.

- Полицейские предупредили монахов, что мы должны находится на территории Лавры, если мы ее покинем, нас обратно не пропустят. Корпуса для жизни монахов пока никто не блокирует, но на территории Лавры было очень много паломников со всей Украины, и со вчерашнего вечера они не могут попасть в комнаты, где многие живут уже по несколько лет, - рассказал журналистам один из монахов и добавил, что на территорию не пускают даже студентов духовной академии, а "у студентов нет другого места для ночевки, а в общежитиях на территории Лавры находятся их личные вещи".

А КТО ОСЛУШАЕТСЯ, ОТКЛЮЧИМ ВОДУ, ГАЗ И ОСТАЛЬНУЮ КОММУНАЛКУ

Все тот же Остапенко объявил, что заповедник не будет заниматься семинарией, мол это дело Министерства культуры, зато пообещал разгонять прихожан, если они вздумают прийти на защиту церкви и веры, струями воды из пожарных брандспойтов.

А украинские власти тем временем организовали и региональную поддержку карательным действиям в отношении Лавры. Так, например, депутаты Нежинского городского совета порвали обращение военнослужащих ВСУ и родственников погибших военнослужащих ВСУ в защиту УПЦ, а в столице Украины не остался в стороне от ситуации и мэр Киева Виталий "златоуст" Кличко, который на этот раз на редкость связно рассказал, что он поддерживает петицию о запрете деятельности Украинской православной церкви в столице страны. Ту самую петицию, авторы которой предлагают не просто запретить УПЦ, но и отключить им электричество, газ, воду, канализацию в случае неповиновения. И плевать хотел Кличко на то, что он в храме Лавры крестил своих детей, равно как плевал на УПЦ и бывший президент Украины Петр Порошенко, долгие годы бывший клириком УПЦ, но забыл про это, рассказав вы прошлом году, что он не знает такой церкви на Украине. Ни веры, ни чести, ни долга, ни совести.

Это очень по-украински – бороться с церковью, отключив канализацию. Только в итоге сами в дерьме утонут.