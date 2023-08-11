Герой спецоперации «Z» ефрейтор Тараник хладнокровно корректировал огонь артиллерии

Гвардии майор Эдуард Эйсмант и гвардии ефрейтор Олег Тараник

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Стояньем города не берут, воюют уменьем, а не числом, от уменья происходит согласие», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Одна минута решает исход баталии, один час — успех кампании, один день — судьбу империи».

ВЕРНУЛ БОЕВУЮ МАШИНУ В СТРОЙ

Гвардии майор Эдуард Эйсмант

«Реактивная артиллерийская батарея выполняла боевую задачу по уничтожению противника, в районе одного из населенных пунктов. В ходе выполнения задачи, одна из боевых машин осуществляла противоогневой маневр. В результате артиллерийского обстрела осколок от вражеского снаряда попал в одну из силовых установок боевой машины и машина остановилась. Заместитель командира реактивного артиллерийского дивизиона гвардии майор Эдуард Эйсмант, немедленно выдвинулся к месту остановки боевой машины. Под непрерывным артиллерийским огнем противника офицер оперативно провел эвакуацию техники и личного состава. В пункте постоянной дислокации он быстро организовал ремонт силовой установки, после чего боевая машина вернулась на огневую позицию и продолжила выполнять боевые задачи по уничтожению противника. Благодаря грамотным и профессиональным действиям гвардии майора Эдуарда Эйсманта, а также высокому уровню слаженности его подчиненных, удалось сохранить боеспособность боевой машины и не допустить потерь среди личного состава расчета».

ХЛАДНОКРОВНО КОРРЕКТИРОВАЛ ОГОНЬ

Гвардии ефрейтор Олег Тараник

«Разведчик реактивного дивизиона гвардии ефрейтор Олег Тараник в составе взвода управления реактивной артиллерийской батареи выполнял задачу по прикрытию батальонной тактической группы наших войск в ходе штурма позиций украинских националистов. Находясь на переднем крае, обеспечивал артиллерийскую поддержку российских мотострелковых подразделений. Противник, пытаясь остановить продвижение российских военнослужащих, предпринял контратаку силами бронегруппы и пехоты, нанеся удар по нашим позициям с применением артиллерии и минометов. Находясь на наблюдательном пункте и ведя разведку, Тараник своевременно обнаружил сосредоточение живой силы противника и техники, выдвинувшуюся в направлении позиций российских подразделений. Оперативно выявляя огневые точки националистов, своевременно передавал на командный пункт информацию о перемещении бронетехники и пехоты боевиков, координаты целей, корректировал огонь российской артиллерии, производил объективный контроль поражения живой силы и бронетехники националистов, обеспечивая непрерывное ведение боевой работы реактивной артиллерийской батареи. В ходе боя, противнику удалось установить позицию, откуда Олег корректировал артиллерийский огонь. Находясь под минометным огнем, Тараник, не теряя самообладания и не ослабляя контроль за ходом боя, дождавшись паузы между выстрелами, быстро сменил наблюдательный пункт, продолжил корректировку огня и выдачу целеуказаний. В результате огня российской реактивной артиллерийской батареи, было уничтожено три боевые бронированные машины, а также более десяти украинских боевиков. Благодаря грамотным и смелым действиям гвардии ефрейтора Олега Тараника российские войска нанесли значительный урон подразделениям противника, сорвали контратаку боевиков, продвинулись по фронту и вглубь обороны националистов, заняли выгодные рубежи».