«Сын полка, нос до потолка»: кот-спасатель Беляш из Вологды похудел и вернулся на службу

Спасатели очень любят Беляша. ФОТО: «Спасатели Вологды»

Только черному коту и не везет... Даже если он специальный, спасательный. Как кот Беляш из аварийно-спасательной службы Вологды.

Его однажды - если точнее, в мае этого года - нашли у входа в часть. Взяли, обогрели, накормили. А потом еще раз. И еще. Как не побаловать любимца?

В итоге Беляш, ставший героем соцсетей, так отъелся на казенных харчах, что погнался за мухой и застрял между стеной и батареей. Его с трудом вытащили. Тогда стало понятно: с любимцем отряда надо что-то делать. Все же вес 7,3 кг для такой породы - перебор. Следовало сесть на диету и заняться физкультурой.

Кот беляш отъелся. ФОТО: «Спасатели Вологды»

Отстраненный от службы Беляш поехал в дом к Надежде Сашиной. Ее муж работает в отряде спасателем. Там его быстро привели в форму. Два килограмма кот сбросил, как боец, готовящийся к турниру UFC, только разве что в сауну не ходил.

- Мы его ветеринару показали, и он расписал диету. Бедный кот! Он это с трудом переносил, страдал... А потом ещё и отравился чем-то. Это нам даже помогло.

Кот вернулся на службу, и уже радует сослуживцев своей грацией.

Беляшу после похудения прописали много двигаться. ФОТО: «Спасатели Вологды»

- В отряде о нем говорят: «Сын полка, нос до потолка», - улыбается Надежда. - Мышей, кстати, он не ловит. У него более серьезные задачи.

Да, среди спасателей есть примета: если Беляш в момент вызова выходит к машине, то все будет хорошо. А вот если кота на песок нет, то обязательно что-нибудь плохое случится. Сами понимаете, за время отсутствия любимца спасатели всякого натерпелись. И теперь их работа вернется в спокойное русло. Главное много молочного и жирного этому муроыкающему спасателю не давать - кормят по часам и только специализированный корм на обед и ужин. Все, как ветеринар прописал.

Беляш снова на службе и приносит удачу спасателям. ФОТО: «Спасатели Вологды»

Но Беляш не скучает - живет в любви, заботе и с игрушками. Их ему накупили вдоволь, ведь коту нужна подвижность, чтобы не терять форму.

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