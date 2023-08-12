Новгородский ИНТЦ стал точкой развития региона и всего Северо-Запада России

Фото: пресс-центр Правительства Новгородской области

В сопровождении губернатора Новгородской области Андрея Никитина гости проинспектировали социальные учреждения региона.

В новгородской гимназии «Исток» завершается капитальный ремонт по президентской программе, которая инициирована партией «Единая Россия». 1 сентября полторы тысячи детей станут учиться в обновленном здании. В главном корпусе 1979 года постройки заменены отопление, водоснабжение, водоотведение и электроснабжение, облагорожены учебные классы, пищеблок и служебные помещения, а также заменены окна и двери. Обновлены фасады зданий двух корпусов. Общий объем финансирования работ в 2022-2023 годах из федерального бюджета составил почти 100 миллионов рублей.

Рядом со школой благоустроят территорию и обустроят новые спортивные площадки. За счет федерального финансирования уже закуплена необходимая техника и мебель.

Фото: пресс-центр Правительства Новгородской области

В здании лицея-интерната — второго образовательного учреждения, которое навестили Максим Орешкин, Сергей Кравцов и Андрей Никитин, на сегодняшний день ремонтные работы практически также завершены. Отремонтирована крыша, заменены инженерные сети, обновлены фасад и внутренние помещения, установлены новые двери и окна. На эти цели направлено более 65 миллионов рублей в ходе результате реализации госпрограммы «Развитие образования».

«В Новгородской области строятся новые школы и детские сады, проводятся капремонты. Мы посмотрели две школы, в которых идут работы по федеральной программе капремонта. Очень многие предложения по оформлению здания давали сами дети. Самое главное – все работы сдаются в срок, нет никаких сбоев. Хотел бы поблагодарить всю команду региона и отдельно губернатора Андрея Сергеевича за неравнодушное отношение к системе образования», – поделился впечатлениями министр просвещения Сергей Кравцов.

Фото: пресс-центр Правительства Новгородской области

Кстати, с прошлого года в Новгородской области по государственной программе модернизации школьных систем образования уже завершен капитальный ремонт девяти объектов. В текущем году на работы в 27 зданиях образовательных учреждений региона предусмотрено более двух миллиардов рублей.

ИГРЫ БУДУЩЕГО

Нейросети и летающая робототехника

С 18 по 21 сентября в Инновационном научно-технологическом центре «Интеллектуальная электроника – Валдай» состоится первый Чемпионат высоких технологий.

Сергей Кравцов во время визита в Великий Новгород отметил высокий уровень готовности к проведению соревнований.

«В этом году в России пройдут два чемпионата в сфере среднего профессионального образования. Первый состоится в Великом Новгороде – по компетенциям и специальностям будущего. Это связано с активным развитием информационных технологий, искусственным интеллектом. На чемпионате будут представлены те профессии, которые через 10-15 лет будут востребованы и актуальны. Очень символично, что чемпионат пройдет именно на этой уникальной площадке, созданной при поддержке Президента России. Мы видим высокий уровень готовности и надеемся, что в Новгородской области все пройдет на достойном уровне», – сказал Сергей Кравцов.

В чемпионате примут участие студенты учреждений среднего профессионального образования и учащиеся старших классов школ из десятков регионов России. Состязания пройдут по восьми компетенциям: «Нейросети и большие данные», «Технологии развития городов и территорий», «Летающая робототехника», «Геопространственная цифровая инженерия», «Биохимические технологии и моделирование процессов», «Организация и управление ЭОГ-проектами», «Биопротезирование» и «Изготовление индивидуальных имплантов».

Андрей Никитин выразил уверенность в полной готовности Новгородской области к проведению столь масштабных соревнований. В них примут участие более 5 тысяч человек.

«Первую школу Ярослав Мудрый открыл именно в Новгороде, и логично, что проекты, устремленные в будущее, реализуются на новгородской земле. Я бы хотел поблагодарить Министра просвещения, потому что без поддержки мы бы не смогли сделать всего того, что делаем в сфере образования», – подчеркнул Андрей Никитин.

ПЕРСПЕКТИВЫ

В Новгородской области откроют Центр полупроводникового материаловедения

Проект дальнейшего развития инфраструктуры ИНТЦ «Интеллектуальная электроника – Валдай» представил помощнику Президента РФ Максиму Орешкину ректор Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого Юрий Боровиков.

«Мы планируем здесь создать центр полупроводникового материаловедения и обеспечить его оборудованием. Это будет замкнутый цикл микросборки. Я считаю, что для страны это – уникальная возможность, когда исследования и разработки будут попадать в практическую реализацию», – заявил ученый и уточнил, что в дизайн-центре, который сформирован при поддержке Минобрнауки и Минпромторга России, будет возможность реализовать и испытать эту топологию микросхем в реальном производстве.

На втором этапе строительства ИНТЦ, добавил Юрий Боровиков, будет возведено новое здание, для трех новых лабораторий с надземным переходом между корпусами. На прилегающей к ИНТЦ рекреационной территории благоустроят набережную, проведут берегоукрепление и обустроят прогулочную зону для горожан.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин уточнил, что все работы будут вестись максимально бережно по отношению к природному ландшафту. Предполагается строительство фуникулера, чтобы соединить берега реки. Фуникулёрная канатная дорога не только улучшит доступность объектов на противоположных берегах реки Волхов, но и повысит туристическую привлекательность Великого Новгорода. Помимо этого в областном центре предстоят работы по организации круглогодичных зон отдыха.

«Однажды мы поставили себе амбициозную задачу – построить совершенно новый образовательный, научный и технологический центр в нашем городе. Я благодарен, что Президент поддержал нас в этом, и мы продолжаем создавать новое будущее нашего региона», – подчеркнул Андрей Никитин.