Уверенные темпы роста: глава Минсельхоза России оценил состояние АПК Самарской области

«Результативная работа видна там, где проекты готовятся на высоком уровне», - отметил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев (слева) на встрече с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым

В пятницу, 11 августа, Самарскую область с рабочей поездкой посетил министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев. Он осмотрел ряд сельскохозяйственных предприятий и социальных объектов региона.

Новый стандарт в семеноводстве

«Очень хорошее предприятие», – сказал министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев по итогам знакомства с селекционно-семеноводческим центром Агрокорпорации «БИО-ТОН» во время рабочей поездки по Самарской области.

И это заслуженная похвала. Селекционно-семеноводческий центр – одно из важнейших звеньев в работе по созданию новых гибридов семян в рамках сотрудничества Самарского региона с Федеральным научным центром «ВНИИ масличных культур имени В.С. Пустовойта». Предприятие построило высокотехнологичный семенной завод в прошлом году и заложило, по сути, новый стандарт в отечественном семеноводстве. Цифровое обеспечение управления заводом создано российскими разработчиками. 42 высокотехнологичных места обеспечивают работу всего комплекса, мощность которого составляет 86 тысяч тонн семян зерновых, зернобобовых и масличных культур в год. Об этом рассказал на встрече министру Дмитрию Патрушеву и губернатору Самарской области Дмитрию Азарову председатель совета директоров Агрокорпорации Эдуард Зернин.

В создании высококачественного семенного материала мелочей не бывает.

Инвестиционный проект стал отличной площадкой для реализации одной из важнейших задач российского агропрома на сегодня – обеспечить земледельцев семенами отечественного производства. В прошлом году объем производства составил почти 16,5 тысяч тонн семян, в этом ожидается 28 тысяч тонн. Семена озимой пшеницы, ячменя, яровой твердой и мягкой пшеницы, нута, гороха, сои, подсолнечника и горчицы идут на собственные нужды предприятия и реализуются на внутреннем российском рынке.

Глава ведомства настоятельно рекомендовал руководству корпорации активнее участвовать в федеральной научно-технической программе развития сельского хозяйства для получения дополнительной грантовой поддержки. Губернатор региона обещал оказать компании необходимую помощь и поддержку.

Точки роста

Масштабная государственная поддержка сельскохозяйственной отрасли по десяткам направлений дает свои результаты. Об этом шла речь в ходе встречи главы ведомства с руководителем области. Говоря о состоянии отрасли, Дмитрий Азаров с благодарностью отметил, что увеличение субсидирования и кредитования с помощью механизмов Минсельхоза дало заметный толчок развитию отрасли, и привел в пример рекордный урожай минувшего года – более 3,5 млн тонн зерна.

Дмитрий Патрушев согласился с существенным ростом производства, уточнив, что индекс сельхозпроизводства в Самарской области составил в прошлом году 119%. Глава Минсельхоза оценил темпы роста как «очень уверенные» и добавил, что они выше, чем в среднем по Российской Федерации. Дмитрий Патрушев не оставил без внимания и другие важные экономические показатели отрасли: более чем 20%-ый рост заработной платы в региональном АПК, в также высокий уровень рентабельности производства, который в минувшем году был более 35%, что тоже выше, чем в среднем по России. Министр отметил рост производства в животноводстве, в пищевой и перерабатывающей промышленности.

В прошлом году на поддержку АПК Самарской области было направлено более 3 млрд рублей. По словам министра, средства дошли до аграриев своевременно и были освоены в полном объеме.

Сейчас в Самарской области активно ведется уборка нового урожая. С площади в 1,7 млн гектаров, где засеяны яровые культуры, уже собрано более 1,5 млн тонн зерна. Аграрии подготовились к главному событию агросезона во всеоружии. Остается надеяться, что погода не подведет, и земледельцы без потерь уберут весь урожай.

Юное поколение самарских сельчан ходит в уютные детские сады и обновленные школы, в которых созданы отличные условия для развития.

Эффективные инструменты

В успехе уборочной компании минувшего года одну из главных ролей сыграл парк сельхозтехники, который к тому моменту, несмотря на все трудности, был существенно обновлен. В этом году работа по модернизации машинного парка продолжается благодаря такому эффективному инструменту как агролизинг.

Дмитрий Азаров сообщил министру, что в прошлом году было приобретено 419 тракторов, и в этом году темпы сохраняются:

- За 7 месяцев текущего года через «Росагролизинг» приобретено уже 396 единиц сельскохозяйственной техники. Спасибо, без поддержки министерства это было бы невозможно.

Дмитрий Патрушев согласился с тем, что агролизинг действительно эффективный инструмент, и заверил, что он будет сохраняться и поддерживаться. Министр высоко оценил качество техники, которое выпускается в Самарской области, в частности, на предприятии «Пегас-Агро» для внесения средств защиты растений и удобрений.

Мелиорация – работа на перспективу

Самарский регион активно участвует в программе «Земля», разработанной Минсельхозом РФ по поручению президента РФ Владимира Путина, и ежегодно вовлекает в оборот сотни гектаров земель сельхозназначения, расширяя посевной клин, а также планомерно наращивает объемы поливных площадей. Сегодня в Самарской области 32 тысяч гектаров орошаемых земель. В прошлом году было реализовано три инвестиционных проекта на 1,5 млрд руб. в области гидромелиорации земель на площади 4,45 тыс. га. И это только начало большой работы. Как сообщил министр, на этот год запланировано 7 таких проектов.

Гидромелиорация – одна из самых капиталоемких отраслей, однако с помощью масштабной федеральной и региональной поддержки в виде грантов такие проекты успешно реализуются. Губернатор сообщил министру о том, как обстоят дела с развитием систем мелиорации, находящихся в федеральной собственности:

- По первому этапу работы выполнены, по второму завершены проектные работы. Мы намерены принять участие в третьем этапе и стать участниками программы. Понимаем, что это 2025-й и последующие годы, и смотрим в перспективу.

Развитие территорий

Качество жизни в сельской местности в последние годы стало ощутимо меняться: развивается социальная инфраструктура, строится жилье и дороги, благоустраиваются общественные пространства. На реализацию программы комплексного развития сельских территорий региону в прошлом году был выделен 1 млрд рублей. На эти средства было реализовано 8 мероприятий. Министр отметил заинтересованность главы региона в реализации программы, а также высокое качество работ, в котором он убедился, побывав в ходе поездки по Самарской области в поселке Сургут Сергиевского района и осмотрев объекты социальной инфраструктуры, модернизированные по программе комплексного развития сельских территорий. Не удивительно, что и в текущем году финансирование региона по этой госпрограмме сохранено на уровне минувшего года.