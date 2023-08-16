Провокационные фотосессии, мировые турне и молодые любовники: Мадонна отмечает 65-летие

Мадонна на протяжении десятилетий удерживалась на плаву, бесконечно меняя образы Фото: EAST NEWS

Мало кто мог представить, скажем, в конце прошлого века, что Мадонна и в 65 будет делать провокационные эротические фотоснимки, устраивать огромные турне и скакать по сцене, как девочка. Тем не менее, она все это делает, яростно сражаясь с собственной старостью. Вернее, не замечая ее. Покой ей только снится. Вот ответы на несколько простых и популярных вопросов про то, как она живет сейчас.

Чем занимаются ее дети?

У Мадонны двое родных детей: 26-летняя Лурдес Мария Чикконе Леон и 23-летний Рокко Ричи. Первая родилась от ее личного тренера Карлоса Леона (и получила имя в честь Лурда, города во Франции, где некогда состоялось явление Девы Марии), второй - от знаменитого режиссера Гая Ричи.

Лурдес выросла в Нью-Йорке, училась в школе искусств LaGuardia Arts, где познакомилась с Тимоти Шаламе, ставшим ее первым бойфрендом. Она профессиональная модель, снималась для рекламных роликов Marc Jacobs, Miu Miu, Calvin Klein, Tom Ford, Burberry и других знаменитых марок. А еще она уже несколько лет занимается музыкой, выступая под псевдонимом Lolahol.

Лурдес выросла в Нью-Йорке, училась в школе искусств LaGuardia Arts Фото: EAST NEWS

Рокко стал художником; его картины появляются в фильме его отца «Операция «Фортуна». Он выступает под псевдонимом Rhed. Критики относятся к его творчеству прохладно. Например, газета The Guardian написала: «Живопись требует труда. Жаль, что Рэд предстал перед публикой в тот момент, когда он еще не является настоящим художником. Его мазня - это любительская ерунда, приблизительно имитирующая Пикассо и Модильяни, такое может нарисовать миллион молодых людей».

Бабушкой ни Лурдес, ни Рокко Мадонну пока не сделали.

Рокко стал художником Фото: EAST NEWS

Кто у нее нынче в бойфрендах?

Джошуа Поппер, боксер-тяжеловес и тренер, на 35 лет ее моложе. Познакомились они в боксерской студии Bredwinners: там решил учиться боксу приемный сын Мадонны, Дэвид Банда. В феврале этого года Джошуа опубликовал в соцсетях фото с Мадонной, а в марте она опубликовала у себя фото с ним. Больше никаких комментариев о романе они не давали.

Боксер и тренер Джошуа Поппер (разница - 35 лет) Фото: EAST NEWS

Страсть Мадонны к мужчинам, годящимися ей даже не в сыновья, а порою во внуки, давно стала притчей во языцех. C 2008 года она встречалась только с молодыми: минимум на 28 лет моложе ее. Даже ее законный муж Гай Ричи, с которым она как раз в 2008-м и рассталась, был на 10 лет моложе. А потом пошло-поехало (см. галерею «Мадонна и мальчики»). Похоже, Мадонна живет по принципу «Если мне нравится мужчина, я его беру», и (как обычно) плевать хотела на то, что о ней подумают кумушки.

А как она выглядит?

Ну, точно не как пенсионерка. И светские сплетники гадают, ходила ли она к пластическим хирургам, использовала ли филлеры… Ответ, казалось бы, очевиден: ни одна женщина в 65 не может так выглядеть без помощи врачей. Но Мадонна ничего не подтверждает. В феврале 2023 года она появилась с достаточно сильно распухшим лицом на церемонии вручения «Грэмми», это породило новые пересуды. Журнал Time писал: «это не напоминало ни ее изначальную внешность, ни внешность какой бы то ни было женщины в возрасте 60+, ни нормальную внешность в принципе». Певица вскоре неловко отшутилась: опубликовала в соцсетях фото с подписью «Посмотрите, как круто я сейчас выгляжу, когда отеки после пластической хирургии сошли. LOL!» (переводится примерно как «Ржу не могу». - Ред.) Одни сочли, что так она призналась в том, что легла под скальпель, другие - что просто иронизирует над слухами. Высказалась она и серьезно: мол, ее снимали длиннофокусными объективами, которые «изуродуют кого угодно». Но никто не поверил. В лучшем случае, это отеки от аллергии на новые препараты, которые ей вкалывают.

Так Мадонна выглядит сейчас Фото: EAST NEWS

А как здоровье?

Совсем недавно, в июле, она стала жертвой какой-то «бактериальной инфекции» и провела несколько дней в больнице. Из-за этого ей пришлось перенести американскую часть своего нового мирового турне. Но в целом, она следит за здоровьем предельно тщательно. Жил в Японии такой знаменитый русский врач Евгений Аксенов, лечивший Майкла Джексона, Михаила Горбачева, Франсуа Миттерана, - ну и Мадонну в том числе. В интервью он говорил, что Мадонна приятно удивила его тем, что очень следит за своими физической формой и здоровьем, правильно питается, занимается спортом. Не все пациенты могли таким похвастаться.

А сколько у нее денег?

Ее состояние, - все, что нажито непосильным трудом, - равняется 850 миллионам долларов.

А где она сейчас отдыхает?

В онлайн-интервью, данном десять с лишним лет назад, Мадонна неожиданно призналась, что ее любимое место на планете - Гштаадт, швейцарский горнолыжный курорт.

А что она сейчас поет?

Будем честны: новых хитов, таких, как Like A Virgin, Vogue, Frozen (и еще десятков сверхпопулярных песен, которые она выпускала на пике карьеры) у нее сейчас нет. И не будет. Даже то самое грядущее турне посвящено исполнению «величайших хитов». Ее последний на сегодня альбом Madame X, вышедший в 2019 году, критики похвалили, но на «Грэмми» на него ни малейшего внимания не обратили (там с 2010 года уже не обращают внимания на ее творчество).

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Мадонна Луиза Чикконе родилась 16 августа 1958 года в Мичигане, в глубоко католической семье (отсюда и ее имя, оно настоящее). В юности переехала в Нью-Йорк с 35 долларами в кармане; жила в бедности и пыталась пробиться в качестве танцовщицы. В начале 80-х начала записывать песни, в 1984-м стала звездой, исполнив суперхит Like A Virgin; на протяжении десятилетий удерживалась на плаву, бесконечно меняя образы, «переизобретая себя», провоцируя публику, работая в самых разных стилях, выпуская то лирические баллады, то энергичные танцевальные композиции, перевоплощаясь то в диву 30-х - 40-х годов, то в распутницу (много шума наделала в начале 90-х ее книга Sex с эротическими фотографиями), то в благообразную певицу с гитарой в руках, то в звезду танцпола. Снималась в фильмах «Отчаянно ищу Сьюзан», «Шанхайский сюрприз», «Эвита» и многих других (если «Эвита» считается ее успехом, то за «многие другие» она в 2000 году получила антипремию «Золотая малина» как худшая актриса ХХ века). Дважды была замужем официально: за актером Шоном Пенном (1985-1989) и режиссером Гаем Ричи (2000-2008).

МАДОННА И МАЛЬЧИКИ

Манекенщик Хесус Лус (разница в возрасте - 29 лет) Фото: EAST NEWS

Танцор Брахим Заибат (разница - 28 лет) Фото: EAST NEWS

Танцор Тимор Стеффенс (разница - 29 лет) Фото: EAST NEWS

Манекенщик Абубакар Сумахоро (разница - 33 года) Фото: Shutterstock

Манекенщик Кевин Сампайо (разница - 28 лет) Фото: Shutterstock

Танцор Аламалик Уильямс (разница - 36 лет) Фото: EAST NEWS

Модель и актер Эндрю Дарнелл (разница - 41 год) Фото: EAST NEWS

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