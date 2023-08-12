Украинские беженцы затравили Лободу за связь с Россией

Светлана Лобода. Фото: соцсети.

Светлана Лобода уехала из России сразу после начала спецоперации. Артистка пытается строить карьеру на Западе, но у нее это плохо получается. Записанные ею новые песни на украинском языке не пользуются спросом. Ее концерты отменяют, а самой Светлане то и дело ставят в вину тесные связи с Россией. Так случилось и на днях, когда певица отправилась в крупнейший в Польше центр для украинских беженцев. В нем звезду попросту освистали.

В центр Лобода приехала не с пустыми руками – она привезла бытовую технику и спортивное снаряжение для детской площадки. Однако когда Светлана вышла на сцену, ее выступление не вызвало у зрителей ничего кроме раздражения. На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что люди покидают зал. Среди зрителей раздается свист и недовольные выкрики публики. Участники мероприятия обвинили артистку в показной доброте. Мол, Лобода пытается обелиться и хочет показать, что с Россией ее больше ничего не связывает. Светлана же в ответ заявила, что она бросила свою карьеру в России на пике, несмотря на популярность и доходы.

В мае Лобода должна была дать концерт в зале Osocor Residence в Киеве. Средства от выступления она собиралась направить на ремонт детской больницы. Однако в ее адрес раздался шквал критики – артистке вновь припомнили ее звездный статус и сверхдоходы в России. Светлану критикуют и за то, что она выступала на русском языке.

Сейчас Лобода с дочками живет в Латвии. Артистка признается, что очень болезненно пережила отъезд из России.

«Я похудела на шесть килограммов, весила 48 кило. Выглядела очень неблагополучно. В какой-то момент поняла, что таю, что меня просто нет», - вспоминает она.

Артистка разорвала все связи с бывшими друзьями в России. В социальных сетях она отписалась практически от всех теперь уже бывших коллег: «Сначала было тяжело, но сейчас я чувствую себя хорошо».