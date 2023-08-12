В Австрии закрыли супермаркет из-за огромного паука в ящике с бананами

По мнению ученых, случайно попавшее в магазин членистоногое может относиться к роду странствующие пауков

Супермаркет Penny в одном из австрийских городов был экстренно закрыт, а все его посетители эвакуированы после того, как один из менеджеров обнаружил в ящике с импортными бананами десятисантиметрового черно-красного паука.

По мнению ученых, случайно попавшее в магазин членистоногое может относиться к роду странствующие пауков (Phoneutria).

В 2010 году представителей этого рода, живущих в Центральной и Южной Америке, внесли в книгу рекордов Гиннесса как самых ядовитых пауков на планете.

Яд Phoneutria содержит мощный нейротоксин, способный за очень короткое время вызвать паралич мышц и привести к остановке дыхания и сердечной деятельности. В то же время, у некоторых мужчин, которым не посчастливилось стать жертвами этих пауков, наблюдалась длительная (до четырех часов) и крайне болезненная эрекция, явление так называемого приапизма.

Яд Phoneutria содержит мощный нейротоксин

По мнению ученых, яд пауков рода Phoneutria потенциально может иметь терапевтическое значение в лечении эректильной дисфункции.

В Penny были вызваны специалисты, но пока виновника переполоха им найти не удалось. Администрация супермаркета утверждает, что работа магазина возобновится только после самой тщательной проверки всех помещений и проведения дезинсекционных мероприятий.