Вкус шампанского сильно изменится: Энологи объяснили почему

Виноделы Шампани уже начали присматриваться к регионам, обладающим сходным климатом, для создания новых виноградников Фото: Shutterstock

Виноделы французского региона Шампань, давшего название популярному игристому вину, предупреждают – глобальное потепление влияет на вкус любимого многими напитка из-за изменений, происходящих с виноградом во время созревания.

По словам энологов, излишняя жара вредна для винограда не меньше, чем заморозки – она оказывает влияние на кислотность виноградного сока, а действие агрессивных ультрафиолетовых лучей вызывают на нежной кожице ягод ожоги.

По словам специалистов винодельческого дома Moët & Chandon, еще два десятка лет тому назад виноград убирали в сентябре-октябре, сейчас же эта работа начинается на месяц раньше.

В свою очередь сомелье утверждают, что вкус шампанского за 20 лет и так ощутимо изменился, и в напитке появились более зрелые ноты.

Виноделы Шампани уже начали присматриваться к регионам, обладающим сходным климатом, для создания новых виноградников, но пока это только в планах. Вместе с тем, производство шампанского пытаются адаптировать к изменяющимся климатическим условиям для сохранения вкуса напитка.