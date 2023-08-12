Лживые мирные обещания обернулись военными решениями: Европа показала свой звериный оскал

Петер Стано на пресс-конференции заявил, что Евросоюз не может дать Украине никаких гарантий безопасности

Лицемерие и двуличие "цивилизованного Запада" давно уже стало притчей во языцех и не требует никаких новых доказательств. И если фиксировать эти новые случаи, то исключительно для пополнения "копилки" будущего обвинительного заключения.

Напомним, 8 августа представитель внешнеполитической службы ЕС в Брюсселе Петер Стано на пресс-конференции заявил, что Евросоюз не может дать Украине никаких гарантий безопасности.

- Мы не организация безопасности, поэтому обсуждения о гарантиях безопасности — это обсуждения для НАТО и для отдельных стран, но не для Евросоюза как организации, - заявил сей "достойный" муж. Дескать, ЕС – это не про оружие, а про экономику, демократические институты, права человека и прочие гуманитарные ценности. И можно было бы только приветствовать эти слова, если бы не все тот же Петер Стано, но уже всего лишь тремя днями позднее.

- Евросоюз за последние полгода передал Украине 223,8 тыс. артиллерийских снарядов суммарной стоимостью €1,1 млрд, - сообщил Агентству France-Presse представитель дипломатической службы ЕС Петер Стано. – а еще 2300 ракет всех видов. Были поставлены "танковые орудия, высокоточные боеприпасы большой дальности, минометные снаряды".

Всего же до весны следующего 2024 года Евросоюз пообещал передать Украине 1 миллион артиллерийских боеприпасов. И это должно быть сделано как из запасов отдельных стран-членов ЕС, так и из совместных заказов Евросоюза, как той самой организации. Примечательно, что в гарантии безопасности, которые намерены дать Киеву США, Великобритания и некоторые другие страны Запада, входят как раз поставки вооружений и боеприпасов. Но когда речь идет о Евросоюзе, то, похоже, они становятся "гуманитарной помощью".

Кстати говоря, не лишним будет вспомнить, что производство снарядов, заказанных Евросоюзом, а не отдельными странами-членами, в том числе, 155-миллиметровых, которыми ВСУ кружат жилые кварталы Донецка и других, теперь уже российских городов, оплачивается из Европейского фонда мира, созданного Евросоюзом.

А в целом Евросоюз пообещал поддерживать нынешнюю нацистскую Украины, "сколько потребуется" для победы над Россией. И это именно глава европейской дипломатии Жозеп Боррель неоднократно говорил ранее, что исход этого конфликта должен решиться на поле боя.

Ничего личного, никакой демократии, просто такой европейский бизнес, когда память у ответственных функционеров Евросоюза даже короче, чем у украинских чиновников и золотых рыбок, что позволяет им без всяких сомнений и угрызений совести говорить совершенно противоположное, нежели вчера.