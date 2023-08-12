Политический «мордобой» в США: стыд на грани беззакония

Трамп сказал, что «Байден сошел с ума» и этому «есть доказательства» Фото: REUTERS

…- Виталий Алексеевич (Виталий Коротич - бывший главный редактор «Огонька», 10 лет проживший в США), к сожалению (а, скорее - к счастью) - в силу того, что у нас не принято такие вещи публиковать… Я не буду полностью эту информацию из Штатов цитировать. Просто намекну, вы, видимо, эту информацию тоже видели: Трамп сказал, что «Байден сошел с ума» и этому «есть доказательства». Насколько это вообще приемлемо, на ваш взгляд? Что, у них там принята - да - такая площадная, какая-то уличная, практически ругань? И как это повлияет на избирателей?

- Избиратели в США - точно такие же, как и их кандидаты. И целые дни читают в массовой печати сведения о том, кто из кинозвезд соблазнил каких-то там девиц. Это ужасно.

Тем не менее, это норма жизни. Они считают, что все должно быть известно.

Если человек популярен, он не должен быть защищен от информации, а должен быть широко развернут перед всем миром.

Байдена разворачивают по всем его коммерческим делам и по всем проделкам его сына. Это Байден старается прикрыть, как только можно.

Но что вылили на Трампа, можно только ахать. И какие-то девицы, соблазненные 40 лет, и еще что-то, еще что-то. Такая манера – никогда ничего не должно быть скрыто.

И сведения о здоровье президентов печатают полностью – какое у него давление, какие анализы. Все опубликовывается.

Ну, может, так и надо? А, может, нет. Не знаю. Но так или иначе, как жить так открыто? Ну, не знаю.

- Странно, ведь до выборов еще больше года, они пройдут в начале ноября 2024-го. Что дальше-то будет, если сейчас - вот так…

- Что угодно.

И вообще в мире, к сожалению, жизнь первых лиц стараются раскрывать как можно шире, по крайней мере, для определенного круга. Виктор Астафьев, знаменитый наш прозаик, рассказывал, что, когда к нему должен был приехать с личным визитом Борис Николаевич Ельцин, к нему пришла вначале охрана. Астафьев жил недалеко от озера Байкал, у него была деревенская изба и во дворе, извините, туалет типа будки. Они пришли, посмотрел, сняли дверь с туалета и поставили там прозрачную - стеклянную или пластиковую, но прозрачную. Я подошел, вспоминал Астафьев, и говорю – вы с ума сошли, там же президент будет. Нет, говорят, мы должны видеть, а вдруг ему в этот момент плохо станет?

- Извините, вас перебью. Я был в этой поездке Бориса Ельцина к Виктору Астафьеву - освещал визит президента. Это - Красноярск, май 1996-го. Вот то, о чем вы сказали, ничего этого не было, у писателя был большой благоустроенный дом. А то, что вы говорите - это, видимо, уже какие-то американские штучки.

- Нет, нет, он (Астафьев? - А.Г.) мне сам об этом рассказывал.

- Ну, не может быть. Видимо, это кто-то - со ссылкой на него - «выдумал». Мы тогда с коллегами, пока Ельцина ждали, там все облазили…

- Вы же сами знаете, сколько сплетен бродит вокруг более-менее известных лиц. К сожалению, это так.

Но в Америке - это бизнес. Потому что эти сведения вываливаются кучей, и человеку, который опозорен… очень трудно бывает.

То же самое - с Байденом и Трампом.

Особенно с Трампом. Трампа хотят обгадить таким образом, чтобы он не мог нигде больше высунуть носа. А Трамп отвечает по тем же правилам игры, по которым его пытаются растерзать. Стыдно это, плохо, я не очень уверен, что это демократия…

- А, может, нам не стоит так пристально наблюдать за всеми этими страстями, которые там, за океаном?

- Нет! Стоит наблюдать, если это имеет отношение к судьбе России. Нам же не все равно, кто в США станет следующим президентом.

- Ну, вот не знаю…

- А что касается американцев, там совершенно никакие законы не писаны.

Там - законы рынка, которые регулируются не столько моралью, сколько огромными деньгами, вложенными в избирательную кампанию. Давайте подождем, чем это все кончится. Несчастный Трамп, я боюсь, что он из этого целым не выйдет.

Но как он сможет отодвинуть от президентства Байдена, не знаю, потому что достойных кандидатов на эти два места претендентов, так и не придумали пока.

Давайте ждать.

- Давайте…