Снижает не только вес, но и стресс: как спорт влияет на психическое здоровье

Регулярные физнагрузки помогают замедлить старение мозга Фото: Shutterstock

12 августа — День физкультурника. «Умеренная физическая активность - это лекарство, которое не имеет противопоказаний и побочных действий. Да, именно лекарство, причем очень эффективное», - поясняет заместитель министра здравоохранения Олег Салагай. Представитель Минздрава назвал три главных бонуса, которые мы получаем, регулярно занимаясь физической активностью. Причем, речь идет не только о занятиях в спортзале или серьезных силовых тренировках. К эффективным видам физнагрузок относится и самая простая ходьба (лучше быстрым шагом), и уборка, и другие занятия по дому или на даче. Главное — без фанатизма, чтобы после тренировки (работы в огороде) вы чувствовали себя взбодрившимся, а не вымотанным и уставшим, подчеркивают врачи.

Итак, топ бонусов, которые вы получите от физической активности:

1. Регулярные физнагрузки помогают замедлить старение мозга. По данным исследований у тех, кто систематически занимается спортом (даже элементарной зарядкой!) лучше сохраняются навыки мышления, обучения, ясность ума в зрелом возрасте.

2. Физнагрузки снижают тревожность, риск депрессии и помогают наладить сон, радует Салагай.

3. Выполнение даже самых простых упражнений в постоянном режиме способствует снижению веса, профилактике диабета и рака.

«Предполагается, что улучшения со стороны психики при физической активности вызваны влиянием на гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую систему (ГГН) и, таким образом, на физиологическую реакцию на стресс», - говорит эксперт. Иными словами, физнагрузки мощно и в положительном направлении воздействуют на нашу гормональную и нервную системы. Также спорт способствует отвлечению внимания (от тревожных мыслей) и повышению самооценки, добавляет Салагай.

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Чем заняться и сколько тренироваться

- В зачет идет почти все, кроме лежания на диване: игры, ходьба, работа в саду, прогулки, походы и т.д. Кстати, уборка дома - это тоже около 100-150 ккал/час, - напоминает Олег Салагай. И дает совет: важно выбрать тот вид физических занятий, который вам нравится и соответствует состоянию здоровья. Самый простой и безопасный для всех вид физнагрузки — кардиоходьба (быстрым шагом, но так, чтобы не было одышки).

ВОЗ рекомендует 150 минут умеренной физической активности в неделю. Это чуть больше 20 минут в день, поясняет замглавы Минздрава.