Киев открыто угрожает России на Черном море. Даже Запад готов надавать Зеленскому "по морде" за дерзость

Украина объявила о запуске временных коридоров в Черном море для торговых судов, идущих из или в порты Черноморск, Одесса и Южный Фото: REUTERS

Помните, как Зеленский похвалялся после того, как Россия вышла из так называемой "зерновой сделки", что Украина в состоянии обеспечить вывоз украинского зерна судами и без участия России. Что, мол, он уже поговорил с капитанами судов, и в результате этих переговоров случились обнадеживающие итоги. Вот так вот, сами по себе взяли – и случились. Правда, ни одного капитана и ни одного судна Зеленский не назвал, но это же как в анекдоте про Сову, давшую стратегический совет мышам стать ежиками. Она стратег, а как это сделать, надо решать самим мышам.

В общем, 10-го августа Украина объявила о запуске временных коридоров в Черном море для торговых судов, идущих из или в порты Черноморск, Одесса и Южный.

В Нью-Йорке, где расположена штаб-квартира ООН, очень возбудились от этой инициативы и даже немножко испугались.

- ООН не имеет отношения к открытию Украиной временных коридоров в Черном море для торговых судов, идущих из или в порты Черноморск, Одесса и Южный, - тут же отреагировал на новость на брифинге заместитель официального представителя генерального секретаря этой организации Фархан Хак.

И Киев разъяснил, что новый коридор – это не для всех коридор.

- На маршруте сохраняется военная угроза и минная опасность, поэтому к проходу допускают суда, чьи владельцы и капитаны "официально подтверждают готовность к плаванию в данных условиях", - сообщили на странице Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в соцсети Facebook, запрещенной в России (поскольку принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

- Зерно вывозят настоящие мужчины, трус не играет в хоккей, - мог бы напевать командующий ВМСУ адмирал Алексей Неижпапа (так и не удалось выяснить, что означает его фамилия: то ли не ешь папу, то ли, папа, не ешь меня) при публикации этого сообщения на сайте.

В общем, ни одного смельчака так и не нашлось. Ни одной заявки, ни одного официального согласия Киев на контракт с риском не получил. Дураков среди капитанов и судовладельцев не было и нет. Страховые компании не выпишут страховку никакому судну, которое лезет на рожон в международном конфликте, а без страховки в кармане ни один капитан даже якорь не поднимет. Авантюра Зеленского с попыткой организовать "независимый" от российской стороны морской караван для вывоза зерна провалилась с треском, как гнилая палуба клипера под ногой грузного шкипера (дальше рифмовать не будем).

Напомним, после атаки танкера "Сиг" в Киеве заявили также, что любое торговое судно, идущее из российских портов на Черном и Азовском морях (или в них) может быть атаковано ВМСУ, создав тем самым угрозу судоходству в Черном море вообще.

Впрочем, даже относительно разумные люди в самом Киеве понимают, что это Зеленский бьется просто в настоящей истерике от собственного бессилия.

- Говорить о том, что мы блокируем Черное море, это, к сожалению, нереально. Для того, чтобы блокировать Черное море, нужно или иметь флот, а, к сожалению, у нас его де-факто нет, есть определенные судна и корабли в небольшом количестве, - заявил в эфире украинской радиостанции "Новое время" депутат Верховной рады, член комитета по нацбезопасности Сергей Рахманин. - Или нужно иметь огромное количество безэкипажных аппаратов, нужно иметь армию беспилотников для того, чтобы контролировать полностью акваторию.

Впрочем, даже целый флот беспилотных катеров-камикадзе, по мнению депутата, не решает проблему с позиций Зеленского. потому что западные партнеры в этом случае или надают по шапке непослушным, или придушат их тихо в уголке.

- Кроме того, что там ходят военные корабли, судна, которые поставляют военную продукцию, россияне через порты Черного и Азовского морей перевозят значительную часть сырой нефти, нефтепродуктов и зерна. Это для них на самом деле создает определенные проблемы, но есть один нюанс, о котором, к сожалению, не принято вспоминать, но он присутствует, - продолжил Рахманин. - Если будет нарушено полноценное судоходство из акватории Черного и Азовского морей, это создает определенный хаос на рынках и, я думаю, что большое количество больших стран будет в этом не заинтересована и будет определенное давление на Украину.

Какое интеллигентный эвфемизм! Не дадут по морде, а окажут "определенное давление". Впрочем, суть процесса от этого не меняется. В отличие от Москвы, которой никто не может ничего приказать, "ключи" от Киева давно уже лежат на Западе.

Придется Зеленскому, как бы он ни старался выкрутиться, организовывать "морской коридор" через Карпаты в Польшу.