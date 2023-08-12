"Она была эталоном": В Театре сатиры прощаются с великой актрисой Верой Васильевой

Александр Ширвиндт выступил на гражданской панихиде Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Театре сатиры субботним утром прошло прощание с актрисой Верой Васильевой. Она скончалась 9 августа в возрасте 97 лет. К театру пришло множество москвичей с цветами. Гроб был установлен на сцене, мимо него проходили люди и оставляли букеты, звучала траурная музыка. А через час началась гражданская панихида. На ней выступил президент театра Александр Ширвиндт.

- Верочка, Верочка, Верочка, Верочка, Верочка любимая. Более 60 лет мы были рядом друг с дружкой. Это, конечно, срок. Подруга, партнерша, наставница в самом высоком смысле этого слова. У нее было очень тонкое, необыкновенно чуткое, неординарное для актерства желание помочь. Знаменитый серовский портрет Ермоловой, портрет необыкновенной стати, гордости, цельной мощи, уже свое отслужил. Думаю, его надо заменять Верочкой…

Александр Ширвиндт Фото: Михаил ФРОЛОВ

Когда существует рядом Вера Кузьминична, - я не очень могу сейчас припомнить аналоги, - тогда есть какая-то надежда. На долголетие, на необыкновенную многолетнюю сохранность самого себя по всем параметрам, внешне, профессионально, мировоззренчески. «Нам будет ее не хватать», «мы будем ее помнить», «фундамент», «эпоха» - замечательные слова панихидного свойства. Но не стопроцентно точные. Тут дело в том, что… Эталон крайне редок во всех сферах человеческого существования. Думаю, что Вера Кузьминична была эталоном. Это крайне трудно, это необыкновенно мудро и это страшно завидно. За встречу, Верочка, родная, любимая, спасибо тебе.

Вера Васильева будет похоронена на Новодевичьем кладбище рядом с Олегом Табаковым и Василием Лановым.

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